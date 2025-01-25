تحذير من غرامات تأخير: “الزكاة والضريبة” تحث المنشآت على تقديم إقراراتها الضريبية

في تحذير هام، دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت في السعودية إلى الالتزام بتقديم إقراراتها الضريبية في الموعد المحدد، محذرة من الغرامات الكبيرة التي قد تترتب على التأخير. يأتي هذا التحذير في وقت حساس، حيث تحاول الهيئة التأكد من التزام الجميع بالقوانين الضريبية وتجنب العقوبات المالية.

كتب محمد سعد – دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر ديسمبر 2024 والربع الرابع من العام نفسه، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2025. وتستهدف هذه الدعوة المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال لتقديم إقراراتها الشهرية، بينما يُطلب من المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها هذا المبلغ تقديم إقراراتها الربعية.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة في تقديم إقراراتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك لتجنب غرامات التأخير التي تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة. وأكدت الهيئة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات لتفادي العقوبات المالية.

كما دعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات حول ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (تويتر سابقًا) (@Zatca_Care)، أو عبر البريد الإلكتروني المحادثات الفورية على موقع الهيئة.

تسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى تعزيز الامتثال الضريبي في المملكة، ويُعتبر التقديم في الموعد المحدد أمرًا بالغ الأهمية لتجنب الغرامات المالية. يجب على المنشآت التأكد من تقديم إقراراتها في الوقت المناسب لضمان عدم تعرضها لأي عقوبات..