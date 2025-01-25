عيار 24 يسجل 334 ريالًا: أسعار الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم 25 يناير 2025

شهدت أسعار الذهب في السعودية تغيرات طفيفة مع بداية تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 24 نحو 334 ريالًا. يراقب المستثمرون والأسواق المحلية هذه الأسعار عن كثب، خاصة مع التقلبات التي تشهدها أسواق الذهب عالميًا. في هذا المقال، سنستعرض أسعار الذهب المتوقعة في السعودية لهذا اليوم، مع تسليط الضوء على أهم العيارات المتداولة.

كتب محمد سعد – يهتم جميع الأفراد المستثمرين بمعرفة التغييرات اليومية التي تطرأ على أسعار الذهب في السوق السعودي، والتي بدورها تتأثر بالأحوال الاقتصادية في متنوع الدول.

بمستهل تعاملات صباح اليوم السبت بتاريخ 25 يناير 2025 بداية الأسبوع يُلاحظ انخفاض طفيف في سعر عيار 24 و21 عن آخر تعاملات أمس في السوق السعودي.

فأوضح البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استقرار نسبي بمؤشرات أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وتأتي الأسعار اليوم على النحو الآتي:

الوحدة/ السبيكة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 334.14 89.10 سعر جرام الذهب عيار 22 306.30 81.68 سعر جرام الذهب عيار 21 292.37 77.97 سعر جرام الذهب عيار 18 250.61 66.83 سعر جرام الذهب عيار 14 194.92 51.98 سعر أونصة الذهب بيع 10,392.90 2,771.44 سعر أونصة الذهب شراء 10,396.65 2,772.44 سبيكة ذهب 1 جرام 367.55 98.01 سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 877.12 233.90 سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,737.53 463.34 جنيه الذهب 8ج عيار 21 2,806.78 748.47 جنيه الذهب 8ج عيار 22 2,940.43 784.12 جنيه الذهب 8ج عيار 24 3,207.75 855.40 سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 3,434.96 915.99 سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 6,823.15 1,819.51

تظل أسعار الذهب في السعودية متأثرة بالعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية. من المهم متابعة التحديثات اليومية لمواكبة التحركات السعرية وضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.