تطورات جديدة و تفاصيل مثيرة حول تعاقد النصر مع “جوران دوران”

في خطوة مثيرة للنادي النصر، تتواصل التطورات حول التعاقد مع المدافع الكرواتي جوران دوران. بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة، يبدو أن النصر في طريقه لإتمام الصفقة التي ستحقق إضافة قوية للفريق. في هذا التقرير، نكشف عن أحدث التفاصيل والتطورات المتعلقة بالصفقة وأبعادها على مستقبل الفريق.

كتب محمد سعد – تتصاعد حدة المنافسة على النجم الكولومبي الشاب جوران دوران، حيث أعلنت مصادر مقربة من إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي عن تلقيها ما يزيد عن أربعين عرض للتعاقد مع اللاعب الموهوب.

وتشير التقارير الواردة من إنجلترا إلى أن اللاعب قد أعرب عن موافقته المبدئية على الانتقال إلى الدوري السعودي، تحديدًا إلى صفوف نادي النصر، إلا أن قيمة الصفقة المرتفعة للغاية والتي تقدر بحوالي 100 مليون يورو، تشكل عائق كبير أمام إتمام الصفقة.

ومن جانبه أكد الإعلامي الرياضي الشهير، على العنزي، أن نادي النصر يواجه صعوبات مالية في الوقت الحالي مما يقلل من فرص حسم الصفقة، خاصة في ظل انتظار الحصول على دعم مالي من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يسعى فيه كبار الأندية الأوروبية، مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان للفوز بخدمات اللاعب الشاب، مما يزيد من حدة المنافسة على ضمه.

تعد صفقة جوران دوران واحدة من أهم التعاقدات المنتظرة لنادي النصر هذا الموسم، وسيتطلع الجمهور إلى تأثير اللاعب الكرواتي على دفاع الفريق في الفترة القادمة. نتابع معكم عن كثب المزيد من الأخبار حول هذه الصفقة المثيرة.