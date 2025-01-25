شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة في 5 مدن سعودية

أعلنت شركة BAE SYSTEMS العالمية عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة في خمس مدن سعودية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع عملياتها وتعزيز كوادرها. الشركة تسعى لاستقطاب الكفاءات المحلية والدولية للانضمام إلى فرقها المتخصصة في مختلف التخصصات. في هذا المقال، سنتعرف على التفاصيل الكاملة للوظائف المتاحة وطرق التقديم لها.

كتب محمد سعد – كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية، عن توفر مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين، للعمل ضمن فروع الشركة في كل من تبوك والرياض والطائف والظهران وجدة.

وأوضحت الشركة أن التقديم على تلك الوظائف متاح لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وتكون الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية (أخصائي أول موارد بشرية، ورئيس فريق بوابة الخدمات اللوجستية الهندسية، ومشرف دعم التطبيقات، وأخصائي أول تحليل البيانات أثناء الخدمة، وأخصائي إدارة مهام مركز العمليات، ومشرف ورشة الخدمات الأرضية، ومدرب فني/ مراقبة الحركة الجوية وعمليات الطيران، وفني إلكترونيات الطائرات، ومشرف معايرة وإصلاح المعدات، وفني كهرباء طائرات)، وأكدت الشركة أن التقديم على تلك الوظائف متاح الآن،

تعد هذه الفرصة مثالية للأفراد الباحثين عن العمل في مجالات الهندسة والإدارة والفنون التقنية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الشركة في السعودية. لا تفوت فرصة التقديم على الوظائف المتاحة في المدن المختلفة.