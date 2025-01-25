هيئة التأمين تعلن عن وظائف إدارية شاغرة والتقديم متاح الآن

أعلنت هيئة التأمين في السعودية عن فتح باب التقديم للوظائف الإدارية الشاغرة، وذلك في عدة تخصصات تتناسب مع المؤهلات المختلفة. التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي للهيئة، مما يتيح للمؤهلين فرصة الانضمام إلى القطاع التنظيمي والتأميني في المملكة. في هذا المقال، نقدم لكم التفاصيل حول الوظائف المتاحة وطريقة التقديم.

كتب محمد سعد – كشفت هيئة التأمين، من خلال موقعها الإلكتروني، عن توفر مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، للعمل ضمن المقر الرئيسي للهيئة داخل مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المطلوبة تأتي وفق المسميات التالية (أخصائي أول تنفيذ قانوني، وأخصائي التنفيذ القانوني، وأخصائي أول القوانين واللوائح والسياسات، ومستشار المراجعة الداخلية، وأخصائي إداري/ صادر ووارد).

وأكدت هيئة التأمين أن التقديم على تلك الوظائف متاح الآن عبر موقع الهيئة الإلكتروني للتوظيف، ويستمر التقديم حتى 5 فبراير، وذلك من خلال الرابط التالي هنا.

مع فتح باب التقديم لوظائف هيئة التأمين، يتاح للمتقدمين فرصة الانضمام إلى مؤسسة حكومية مرموقة، مما يعزز مسيرتهم المهنية ويوفر بيئة عمل مهنية ومتكاملة