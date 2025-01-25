بنك D360 يعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة ورابط التقديم متاح الآن

أعلن بنك D360 عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مختلف التخصصات، في خطوة جديدة لتوسيع فريق عمله وتقديم فرص مهنية مميزة. الوظائف تتراوح بين التخصصات الإدارية والهندسية، ما يوفر فرصة للأفراد ذوي المهارات المختلفة للانضمام إلى المؤسسة المالية. التقديم متاح الآن عبر رابط التقديم المخصص على الموقع الرسمي للبنك.

كتب محمد سعد – كشف البنك الرقمي السعودي، من خلال موقعه الإلكتروني، عن توفر مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل ضمن مقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض، وذلك تحت المسميات الوظيفية (مسؤول تنفيذ الامتثال، ومساعد مدير عمليات البيع بالتجزئة، ومساعد مدير/ مهندس مكتب خدمة تقنية المعلومات).

وأكدت إدارة البنك الرقمي السعودي، أن التقديم على تلك الوظائف متاح الآن، عبر موقع البنك الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم على واحده من وظائف البنك المطلوبة أو الإطلاع على تفاصيل أكثر بخصوص شروط القبول، عليك زيارة الرابط التالي اضغط هنا.

تعتبر هذه الوظائف فرصة جيدة للباحثين عن العمل في القطاع البنكي، حيث يتمتع البنك بسمعة قوية ويقدم بيئة عمل احترافية وداعمة للابتكار والتطور المهني. يمكن للراغبين في التقديم زيارة الموقع الرسمي للبنك الآن..