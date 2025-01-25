تحذيرات عاجلة من رياح شديدة تضرب منطقة جازان

حذير عاجل، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية تنبيهًا بخصوص الرياح الشديدة التي من المتوقع أن تؤثر على منطقة جازان. هذه الرياح قد تسبب اضطرابات في حركة الملاحة البحرية وكذلك تؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين والمقيمين في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الرياح لفترة محدودة، مما يتطلب اتخاذ احتياطات أمنية لمواجهة هذه التقلبات الجوية.

كتب محمد سعد – حذر المركز الوطني للأرصاد، من تساقط أمطار غزيرة على منطقة جازان تكون مصحوبة بنشاط رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وأن الحالة على مدينة جازان ومحافظات جزر فرسان والدرب وبيش والحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وضمد وصبيا وأبو عريش وأحد المسارحة وصامطة والطوال والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتسود تلك الحالة خلال الساعات المقبلة، لذلك وجه المركز الوطني للأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر والحيطة والحرص على الالتزام بتعليمات المركز وتجنب التواجد في أماكن نشاط تلك الظواهر الخطيرة.

تعد هذه الرياح من الظواهر الجوية التي يجب أخذ الحذر منها في جازان، وتوصي الهيئة العامة للأرصاد بمتابعة التحديثات باستمرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.