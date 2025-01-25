هيئة الزكاة والجمارك بالسعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات. الهيئة تدعو المؤهلين في مختلف المجالات التقديم لهذه الفرص المميزة التي تتيح لهم الانضمام إلى قطاع الزكاة والجمارك في المملكة. في هذا المقال، سنتعرف على التفاصيل الكاملة للوظائف المتاحة وطريقة التقديم.

كتب محمد سعد – نشرت هيئة الزكاة والجمارك بالمملكة العربية السعودية إعلان رسمي من خلال منصتها الرسمية التابعة، كشفت من خلاله عن توافر وظائف خالية للسعوديين، من حملة البكالوريوس والماجستير بعدد من التخصصات، وقالت الهيئة أن العمل بالنسبة للمقبولين بهذه الوظائف سيكون بفروعها التابعة بمدينة الرياض.

وبحسب الهيئة، فإن التقديم للراغبين سيكون متاح على وظائف “خبير تطبيقات تقنية المعلومات وخبير دراسات الزكاة وباحث قانوني أول وأخصائي رئيسي دراسات الضرائب غير المباشرة وأخصائي رئيسي التوعية”، والتقديم للراغبين سيكون إلكترونيًا من خلال المنصة الرسمية للتوظيف، بالفترة المحددة للقبول والتي بدأت بالفعل من يوم 22 يناير.

تعد هذه الوظائف فرصة قيمة للمؤهلين الراغبين في العمل في قطاع الزكاة والجمارك في السعودية، ويُنصح بالاستفادة من هذه الفرصة والتقديم عبر الموقع الرسمي للهيئة لضمان الحصول على الوظيفة.