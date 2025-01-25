بشرى سارة لطلاب الأسر المستفيدة من الضمان المطور: إعفاء من رسوم اختبارات قياس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خبر سار لطلاب الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور، حيث سيتم إعفاؤهم من دفع رسوم اختبارات قياس. هذا الإعلان يأتي في إطار دعم الحكومة السعودية للأسر المحتاجة وتحفيز الطلاب على التميز الأكاديمي والمشاركة في الاختبارات الوطنية. في هذا المقال، نوضح تفاصيل هذا القرار وأثره على الطلاب.

كتب محمد سعد – قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإشارة إلى باقة الخدمات الأساسية التي تعمل على تقديمها بواسطة برنامج الضمان الاجتماعي المطور إلى مجموعة الطلاب المنتمين إلى الأسرة المستفيدة.

كتب محمد سعد – في هذا الصدد نوّهت الوزارة إلى أنه من أجل استهداف الدعم المتكامل لمستقبل مستدام؛ فإنها تعمل على توفير الخدمات التعليمية لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي بجانب الدعم المادي الأساسي الذي تحصل عليه الأسرة، وهي ما جاءت على النحو التالي:

تقديم دعم الزي المدرسي.

الإعفاء من رسوم النقل المدرسي.

توفير دعم الحقيبة المدرسية.

منح الدورات التأهيلية لاختبارات قياس.

الإعفاء من رسوم اختبارات قياس.

من الجدير بالإشارة إليه هو أن وزارة الموارد البشرية قد نوهت مرارًا وتكرارًا على أن الشرط الأساسي من أجل الاستفادة من جملة الخدمات السابقة هي أن يكون الأبناء منتظمين في التعليم، فضلًا عن عن استمرار صرف المعاش كذلك.

يعد هذا الإجراء خطوة هامة في توفير الدعم الكامل للطلاب في الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور، ويشجع على استفادتهم من الفرص التعليمية دون عبء مالي. تأمل الوزارة في أن يعزز هذا القرار من تحصيل الطلاب ويحفزهم على تحقيق نتائج متميزة.