حقيقة تعليق الدراسة في رمضان 1446 بالسعودية: وزارة التعليم تكشف التفاصيل

أثار موضوع تعليق الدراسة خلال شهر رمضان 1446 في السعودية الكثير من التساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور. مع اقتراب شهر رمضان، تداولت الشائعات حول تأجيل الدراسة أو تعليقها، مما دفع وزارة التعليم لإصدار توضيح رسمي حول هذا الموضوع. في هذا المقال، نعرض تفاصيل القرار وما إذا كانت هناك أي تغييرات في جدول الدراسة للعام الحالي.

كتب محمد سعد – تستمر الدراسة خلال الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس المُقبل 2025، وفي سياق هذا الأمر تنتشر الأنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي بتعليق الدراسة في شهر رمضان المبارك.

بالتالي قامت وزارة التعليم السعودية بنشر بيان رسمي عبر منصتها الرسمية التابعة على موقع إكس، وصرحت عن حقيقة ما تم نشره من أنباء خاصة بهذا الأمر.

وأشارت إلى أن حتى هذه اللحظة لم يتم نشر أي بيانات رسمية بشأن تعليق الدراسة وطبيعتها خلال شهر رمضان القادم.

مما يعني لا صحة لأخبار تعليق الدراسة في شهر رمضان المُبارك، والتأكيد على عدم تصديق أي شائعات يتم تداولها في الوقت الحالي، على أن يتم العمل على تقليل عدد ساعات الدراسة في النهار، وضرورة متابعة المعلومات من مصادر رسمية.

بناءً على توضيحات وزارة التعليم، يتضح أن الدراسة ستستمر بشكل طبيعي حتى موعد توقفها في مارس، مع تحديد بعض الإجراءات الخاصة خلال شهر رمضان. يتم تشجيع الطلاب والمعلمين على متابعة التقويم الدراسي والالتزام به.