جائزة جديدة لرونالدو: البرتغالي يتفوق على نجم الهلال بنهاية الجولة الـ16 من دوري روشن

في مفاجأة مثيرة بنهاية الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة جديدة متفوقًا على نجم الهلال السعودي. هذا الإنجاز يعكس تألق رونالدو المستمر في الدوري السعودي، وسط منافسة قوية من أبرز لاعبي الأندية الأخرى. في هذا المقال، نتعرف على تفاصيل هذه الجائزة وأداء كل من رونالدو ونجم الهلال في الجولة الأخيرة.

كتب محمد سعد – يُعلن حساب دوري روشن السعودي عن فوز اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” نجم النصر السعودي بجائزة جديدة، وهذا بعد نهاية الجولة الـ 16 من مباريات الدوري.

كما توج “كريستيانو رونالدو” بجائزة أفضل مهارة في الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وهذا بواسطة استعراض ترتيب الهدافين لبطولة الدوري يتم ملاحظة “رونالدو” قام بعودة قوية في صدارة الترتيب.

فقد تصدر القائمة بـ 13 هدفًا إثر تسجيله ثنائية ضد فريق الخليج، و”كريستيانو رونالدو” تسبب في 100 مساهمة حتى الآن، وهذا بين صناعة وتسجيل في دوري روشن السعودي منذ قدومه إلى السعودية في مطلع عام 2023.

تنافس البرتغالي مع “بودينس وجواو كانسيلو” على جائزة أفضل مهارة في الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي قبل أن يتفوق لاعب النصر السعودي.

من المُقرر أن يواجه نادي النصر نظيره فريق الفتح في مباراته القادمة ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن على ملعبه غدًا الأحد بتاريخ 26 يناير 2025.

ومع استمرار الجولات في دوري روشن، تظل المنافسة مشتعلة بين النجوم الكبار، خاصة مع التألق اللافت لرونالدو الذي يواصل إضافة المزيد من الجوائز إلى سجله الرياضي. كل الأنظار ستتجه نحو الجولة القادمة لمعرفة إذا ما كان سيتواصل هذا التألق.