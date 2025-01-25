إدارة الهلال السعودي تحسم قرارها بشأن تجديد عقد نجمها “كنو” قبل انتهاء الميركاتو

في خطوة مهمة قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، حسمت إدارة نادي الهلال السعودي قرارها النهائي بشأن تجديد عقد نجم الفريق سلمان الفرج “كنو”. هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث يترقب عشاق النادي ما ستؤول إليه الأمور بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة. في هذا المقال، نتناول تفاصيل القرار النهائي والآثار التي قد تترتب عليه.

كتب محمد سعد – تقترب إدارة الهلال السعودي من التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولي السعودي “محمد كنو” من أجل تجديد عقده مع الزعيم لمدة موسمين، وهذا مع خيار التمديد لموسم ثالث.

تتابع إحدى الصحف الرياضية بتوضيح وجود مفاوضات تشهد تطورًا إيجابيًا في الأيام الماضية، وهذا مع الاتفاق على الكثير من النقاط الأساسية، مما يجعل الأمور تقتصر على بعض التفاصيل البسيطة التي سيتم حسمها في وقت قريب.

كما دخل “كنو” الفترة الحرة منذ بداية شهر يناير الحالي، مما يوفر له التوقيع لأي فريق آخر، إلا أن الهلال السعودي يحرص على تجديد عقده من أجل الحفاظ على أحد لاعبيه الأساسيين.

حيث إن الطرفين يرغبان في استمرار التعاون، وهذا دون اللجوء إلى بيع العقد أو السماح بالرحيل، فقد انتقل “محمد كنو” إلى صفوف الهلال في عام 2018 قادمًا من فريق الاتفاق، ونجح في حجز مقعد أساسي أثناء المواسم الماضية في المنتخب الوطني والزعيم.

وتمكن من حصد عدة ألقاب أهمها دوري أبطال آسيا مرتين، بجانب العديد من البطولات الأخرى، وشارك مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022م المقامة في قطر.

مع تجديد عقد “كنو”، يضمن الهلال استقرارًا في صفوفه ويستمر في بناء فريق قوي قادر على المنافسة في مختلف البطولات. من المتوقع أن يكون للقرار تأثير إيجابي على مسار الفريق في الدوري السعودي والمشاركات القارية القادمة.