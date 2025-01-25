العنزي يفجر مفاجأة بشأن رحيل العقيدي عن النصر ومستقبله المرتبط بصفقة حاسمة

فجر الإعلامي الرياضي محمد العنزي مفاجأة حول مستقبل حارس مرمى النصر، نواف العقيدي، مشيرًا إلى أن مستقبله في النادي قد يكون مرتبطًا بصفقة انتقال حاسمة. في تصريحات مثيرة، أكد العنزي أن العقيدي قد يكون في طريقه للرحيل عن الفريق، إذا ما تمت هذه الصفقة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على وضع الحارس في النصر. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذه التصريحات وما قد يحمله المستقبل للعقيدي.

كتب محمد سعد – ترددت العديد من الأخبار في وقتٍ سابق من هذا الموسم متعلقة بمصير أحد نجوم دوري روشن السعودي من الباقة المحلية وهو حارس المرمى نواف العقيدي لاعب فريق النصر.

إذ تمثلت تلك الأنباء في أن العقيدي سيكون قريبًا خارج أرجاء النصر السعودي وفي أرجح الاحتمالات فإنه سينتقل إلى نادٍ آخر يلعب فيه أساسيًا بدلًا من جلوسه على الدكة لصالح الحارس العالمي بينتو.

في هذا الصدد طرح الناقد الرياضي علي العنزي من خلال برنامج دورينا غير تفاصيل حيال حقيقة هذا النبأ من عدمها؛ حيث فجر لجمهور النصر المفاجأة المدوية وهي أن العقيدي سيكون بالفعل خارج الفريق في حالة واحدة وهي إتمام صفقة مختار علي مع النصر.

ومع اقتراب فترة الانتقالات، يبقى مستقبل العقيدي في النصر محل تساؤل، ويتوقف على ما ستسفر عنه المفاوضات بشأن الصفقة المرتقبة. يبقى جمهور النصر في ترقب لمعرفة القرار النهائي بخصوص الحارس الشاب.