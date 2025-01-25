شرطة الرياض تستدعي فنان وفنانة بسبب “مخالفة الذوق العام” في فعالية شهيرة

في خطوة مفاجئة، استدعت شرطة الرياض فنانًا وفنانة للمثول أمامها بسبب مخالفة الذوق العام في فعالية شهيرة. الحادثة أثارت جدلاً واسعًا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع مشاركة أحدهم في الفعالية من داخل المملكة. هذه الواقعة تأتي في وقت حساس وسط قوانين المملكة التي تهدف إلى الحفاظ على القيم الثقافية والاجتماعية. في هذا التقرير، نكشف عن تفاصيل الحادثة وأسباب استدعاء الفنانين.

كتب محمد سعد – واحدة من الوقائع الكارثية هي ما شهدتها المملكة العربية السعودية وبالأخص خلال فعالية فنية انطلقت خلال الأيام الماضية في أرض مدينة الرياض؛ وهي ما استدعت تدخل الجهات الأمنية من أجل البتّ فيها.

إذ في بيان رسمي من الأمن العام السعودي جاء مضمونه بأن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض قد أكد على أنه بناءً على انتشار مقطع مصور تظهر فيه مخالفة لضوابط لائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية في الرياض فإنه قد تقرر استدعاء هذين الشخصين من أجل تطبيق قواعد اللائحة واستكمال بقية الإجراءات.

من الجدير بالذكر أن هذين الشخصين المشهورين هما مطرب وملحن سعودي والأخرى هي مطربة مصرية، أما طبيعة المخالفة فهي أنه قام بتقبيلها على إحدى وجنتيها بصورة غير لائقة.

تسعى السلطات في الرياض إلى الحفاظ على الانضباط الاجتماعي والتأكيد على ضرورة احترام القيم الثقافية في الفعاليات العامة. ومن المتوقع أن تستمر النقاشات حول هذا الموضوع في الأيام القادمة.