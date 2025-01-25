فرصة مميزة برواتب مجزية ومزايا رائعة في الهيئة العامة للطيران المدني: سارع بالتقديم!

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن فرصة عمل مميزة للباحثين عن وظائف برواتب مجزية ومزايا عديدة. الوظيفة تأتي مع مزايا رائعة وفرص للتطور المهني في قطاع الطيران المدني الحيوي. إذا كنت تبحث عن تحدٍّ جديد وفرصة لبناء مسار مهني متميز، فقد تكون هذه الوظيفة هي الفرصة التي كنت تنتظرها.

كتب محمد سعد – تعلن الهيئة العامة للطيران المدني عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس قسم شؤون الناقلات للإشراف على المصالح الاقتصادية والسياسية للناقلات الوطنية وتنظيم العلاقات مع شركات الطيران المحلية والدولية.

المسؤوليات الرئيسية:

الإدارة والتخطيط: إعداد الخطط السنوية لعمليات النقل الجوي

متابعة تنفيذ أهداف الوحدة التنظيمية

إدارة الميزانية والموارد المتاحة العلاقات والتنسيق: تنظيم العلاقات مع الناقلات الوطنية والأجنبية

التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة

تسهيل العمليات التشغيلية للناقلات التطوير والمتابعة: إدارة وتطوير الموظفين

إعداد التقارير الدورية

الإشراف على برامج الإدارة الفنية

المؤهلات المطلوبة:

بكالوريوس في إدارة الأعمال أو العلاقات الدولية

خبرة 5 سنوات في مجال النقل الجوي

القدرة على إجراء دراسات متخصصة

المهارات المطلوبة:

مهارات قيادية وإدارية متميزة

القدرة على التحليل والتخطيط الاستراتيجي

مهارات اتصال وتفاوض عالية

إتقان اللغة الإنجليزية

معلومات التقديم:

تاريخ بدء الإعلان: 22/01/2025

آخر موعد للتقديم: 29/01/2025

نوع الدوام: دوام كامل

المقر: المقر الرئيسي للهيئة العامة للطيران المدني

كيفية التقديم:

للتقديم على وظيفة “رئيس قسم شؤون الناقلات” في الهيئة العامة للطيران المدني، يُرجى زيارة موقع الهيئة (بوابة التوظيف) عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

ملاحظة: آخر موعد للتقديم هو 29 يناير 2025.

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إذا كنت مؤهلًا لهذه الفرصة، لا تفوت التقديم في الوقت المحدد لضمان الحصول على هذه الوظيفة المميزة في الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تعد من أبرز الجهات الحكومية في المملكة.