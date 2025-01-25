75 وظيفة شاغرة في وزارة الحرس الوطني: فرص مستقبلية واعدة في مختلف المدن

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر 75 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، مقدمةً فرصًا مهنية واعدة لجميع المؤهلين في عدة مدن سعودية. هذه الوظائف تأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير كوادرها وتعزيز قدراتها البشرية في مجالات متنوعة. إذا كنت تبحث عن فرصة عمل في جهة حكومية مرموقة، فإن هذه الوظائف قد تكون هي الخطوة التالية في مسيرتك المهنية.

كتب محمد سعد – أعلنت الشؤون الصحية بـِـ وزارة الحرس الوطني عن 75 وظيفة شاغرة و فرص تدريب مُختلفة في مُدن مُتعددة في المملكة العربية السعودية. تُقدم الجهة رواتب و مزايا تنافسية و فرصًا للتطوير المهني في بيئة عمل مُحفزة.

مُدن العمل:

تنتشر الوظائف في مُختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك:

الرياض

جدة

المدينة المنورة

الدمام

القصيم

الطائف

الأحساء

الوظائف المُتاحة:

تُقدم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:

طب الأطفال: مساعد استشاري طب أطفال عام (Assistant Consultant General Pediatrics) – الدمام. طبيب أطفال (Staff Physician Pediatrics) – الأحساء.

التصوير الطبي: أخصائي ثانٍ لـِـ إجراءات خاصة (Special Procedure Technologist II) – الرياض.

الهندسة (Engineering): مُهندس خدمات الرعاية الصحية ثالث (Healthcare Service Engineer III) – الرياض.

خدمة العملاء: مسؤول مركز الأعمال ثالث (Business Center Officer III) – الرياض.

المختبرات: فني مختبر طبي ثانٍ (Medical Technologist II) – القصيم.

الصيانة: حرفي أول – نجّار (TRADESMAN I – Carpenter) – الأحساء. حرفي أول – بَنّاء (TRADESMAN I – Mason) – الأحساء. حرفي ثانٍ – سبّاك (TRADESMAN II – Plumber) – الأحساء. حرفي ثانٍ – مُشغل غلايات (TRADESMAN II – Boiler) – الأحساء. حرفي ثانٍ – أجهزة قياس (TRADESMAN II – Instrumentation) – الأحساء. مُساعد حرفي – تدفئة و تهوية و تكييف (Tradesman Assistant – HVAC) – الأحساء.

مُكافحة العدوى: مُمارس مُكافحة العدوى (INFECTION CONTROL PRACTITIONER) – الأحساء.

رعاية المرضى: فني رعاية المرضى (PATIENT CARE TECHNICIAN) – الدمام.

الاتصالات: فني اتصالات ثانٍ (COMMUNICATIONS TECHNICIAN II) – الأحساء. مُحلل تقني للاتصالات (Communications Technical Analyst) – الأحساء.

طب الأسرة: مساعد استشاري طب الأسرة (Assistant Consultant Family Medicine) – الأحساء.

أمراض الدم للبالغين: طبيب مُختص في أمراض الدم للبالغين (STAFF PHYSICIAN ADULT HEMATOLOGY) – الرياض.

أمين مخزن: أمين مخزن أول (Storekeeper I) – الرياض.

الخدمات الطبية الطارئة: مُسعف طبي ثانٍ (Paramedic II) – الرياض.

الجراحة العامة: مُساعد استشاري جراحة عامة (ASSISTANT CONSULTANT GENERAL SURGERY) – الدمام و الرياض. استشاري جراحة عامة (CONSULTANT GENERAL SURGERY) – الرياض.

طب النساء و التوليد: مُساعد استشاري طب النساء و التوليد (ASSISTANT CONSULTANT OBGYNE) – المدينة المنورة.

أمراض الروماتيزم: استشاري أمراض روماتيزم الكبار (Consultant Adult Rheumatology) – الطائف.

طب الطوارئ: استشاري طب الطوارئ (CONSULTANT EMERGENCY MEDICINE) – الدمام.



وغيرها الكثير

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف أو البرامج التدريبية في الشؤون الصحية بـِـ وزارة الحرس الوطني، يُرجى زيارة موقع الشؤون الصحية (بوابة التوظيف) و اختيار الوظيفة التي تُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

تعد هذه الوظائف فرصة مثالية للراغبين في الانضمام إلى وزارة الحرس الوطني والعمل في بيئة حكومية محترفة، ما يعزز من مسارهم المهني ويوفر لهم مستقبلًا مشرقًا. يُنصح بالتقديم سريعًا للاستفادة من هذه الفرصة.