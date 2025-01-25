فرص مهنية واعدة في مركز أرامكو الطبي: اكتشف الوظائف الشاغرة الآن!

إذا كنت تبحث عن مستقبلك المهني في بيئة صحية ومتطورة، فإن مركز أرامكو الطبي يوفر لك فرصًا شاغرة في مختلف التخصصات. المركز الذي يعد من أبرز المؤسسات الصحية في المملكة يعلن عن وظائف جديدة للباحثين عن فرص في المجال الطبي والإداري. هذه الفرص تتيح لك الانضمام إلى فريق من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية والاستفادة من مزايا وبيئة عمل متميزة.

كتب محمد سعد – أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في المنطقة الشرقية عن فتح باب التوظيف لـِـ 12 وظيفة شاغرة في مُختلف التخصصات الطبية. و تُعدّ هذه الفرصة مثالية لمن يرغب في الانضمام إلى مُؤسسة طبية رائدة و المُساهمة في تقديم أفضل رعاية صحية.

وظائف مركز أرامكو الطبي

1. أخصائي أمراض النطق واللغة (Speech Language Pathologist)

الموقع: الظهران

2. أخصائي أشعة تداخلية (Locum) (Invasive Radiologist)

الموقع: الظهران

3. أخصائي تخدير (Anesthesiology Subspecialist)

الموقع: الظهران

4. أخصائي علم الأمراض (Pathology Subspecialist)

الموقع: الظهران

5. طبيب قلب غير تداخلي (Non-Invasive Cardiologist)

الموقع: الظهران

6. جراح تجميل (Plastic Surgeon)

الموقع: الظهران

7. استشاري تركيبات الأسنان – (SIDC) (Consultant Prosthodontic)

الموقع: الظهران

8. استشاري أمراض اللثة – (SIDC) (Consultant Periodontist)

الموقع: الظهران

9. مساعد أسنان مشارك – (SIDC) (Associate Dental Assistant)

الموقع: الظهران

10. مساعد أخصائي علاج تأهيلي أول (Senior Rehabilitation Therapist Assistant)

الموقع: الظهران

11. طبيب قلب أطفال (Locum) (Pediatric Cardiologist)

الموقع: الظهران

12. استشاري طب الطوارئ (Locum) (Emergency Medicine Consultant)

الموقع: الأحساء

كيفية التقديم:

التقديم على الوظائف الشاغرة في مركز أرامكو الطبي متاح حاليًا، لمزيد من التفاصيل حول الوظائف أو التقديم، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لمركز أرامكو الطبي.

يعد مركز أرامكو الطبي بيئة مثالية للمحترفين في المجال الطبي والإداري، ويقدم فرصًا مميزة لتعزيز المسار المهني. سارع بالتقديم للحصول على فرصة للعمل في هذا الصرح الصحي الكبير.