شركة التحكم التقني تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض: انضم إلى فريق الدعم الفني الآن!

أعلنت شركة التحكم التقني في الرياض عن توفر وظائف شاغرة في قسم الدعم الفني، داعية المهتمين من أصحاب المهارات الفنية للانضمام إلى فريقها المتخصص. هذه الفرصة توفر بيئة عمل مهنية وداعمة، حيث يساهم الموظفون في تقديم الحلول التقنية المتقدمة لعملاء الشركة. إذا كنت مهتمًا بالعمل في مجال التقنية والدعم الفني، فإن هذه الوظيفة قد تكون الفرصة المثالية لك.

كتب محمد سعد – تُعلن شركة التحكم التقني (TAHAKOM) عن توفر وظيفتين شاغرتين في مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، لمن يرغب في الانضمام إلى شركة رائدة في مجال تقنية المعلومات و المُساهمة في تقديم أفضل خدمات الدعم الفني.

الوظائف المُتاحة:

مسؤول دعم التطبيقات : تتطلب هذه الوظيفة خبرة في مجال دعم و صيانة تطبيقات المُؤسسات، و القدرة على حلّ المشكلات التقنية و تقديم المُساعدة لـِـ لـمُستخدمين. المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في علوم الحاسب، أو هندسة البرمجيات، أو تقنية المعلومات، أو تطبيقات الحاسب، أو أي مجال ذو صلة، مع خبرة تصل إلى 4 سنوات في تقنية المعلومات أو مجال مُتعلق. المهارات المطلوبة: فهم قوي لـِـ دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) و مَنْهجيات ضمان الجودة، و مَهارات مُمtaza في حلّ المشكلات.



مدير مَكتب الخدمة و مركز الاتصال : تتطلب هذه الوظيفة خبرة في مجال إدارة مَكاتب الخدمة و مراكز الاتصال، و القدرة على تقديم دعم فني مُتقدّم و قيادة الفِرق لـِـ حلّ المشكلات التقنية و تحسين جودة الخدمة. المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات، أو هندسة الحاسب، أو علوم الحاسب، أو نظم المعلومات، مع خبرة من 6 إلى 8 سنوات، بما في ذلك سنتين على الأقل في مَنْصِب إشرافي. المهارات المطلوبة: مَهارات قوية في التواصل و خدمة العملاء، و خبرة واسعة في دعم تقنية المعلومات و عمليات مركز الاتصال، و مَهارات قيادية و إدارية.



مدير مَوثوقية و تَوَفُّر النظم:

تتطلب هذه الوظيفة خبرة في مجال مَوثوقية و أداء و تَوَفُّر النظم، و القدرة على قيادة فريق و الإشراف على تنفيذ إدارة التغيير، و صيانة و تحسين أنظمة مُراقبة أداء و مَوثوقية النظم.

المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في الهندسة، أو علوم الحاسب، أو تقنية المعلومات، أو أي مجال مُعادل، مع خبرة من 6 إلى 8 سنوات، بما في ذلك سنتين على الأقل في مَنْصِب إشرافي.

المهارات المطلوبة: مَهارات قيادية و إدارية، و خبرة في مُراقبة و تَحسين أداء النظم، و إدارة التغيير، و التعامل مع الحوادث و المشاكل التقنية.

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