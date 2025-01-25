سعر الذهب اليوم السبت 25 يناير 2025 في السوق المصرية: تعرف على سعر عيار 21 في الصاغة

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تغييرات طفيفة مع نهاية تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025. يترقب العديد من المستثمرين والمواطنين في مصر تحركات أسعار الذهب، خاصة عيار 21، الذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المحلي. في هذا المقال، نقدم لك تفاصيل سعر الذهب في الصاغة وأحدث التحديثات الخاصة بسوق المعدن النفيس.

كتب محمد سعد – شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ومحلات الصاغة بمصر استقرارًا اليوم السبت 25 يناير 2025، حيث استمرت على نفس مستوياتها التي سجلتها يوم الثلاثاء الماضي، وسط حالة من الثبات النسبي في الطلب والعرض. وفيما يلى سنوضح لكم تقرير كامل عن اسعار الاصفر فى محلات الصاغة فى اخر التعاملات اليومية .

أسعار الذهب اليوم فى مصر :

وفقًا لتقرير صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات، جاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي:

عيار 24 : سعر البيع: 4400 جنيه سعر الشراء: 4365.75 جنيه قيمة التراجع: -11.5 جنيه

: عيار 22 : سعر البيع: 4033.25 جنيه سعر الشراء: 4002 جنيه قيمة التراجع: -10.5 جنيه

: عيار 21 : سعر البيع: 3850 جنيه سعر الشراء: 3820 جنيه قيمة التراجع: -10 جنيه

: عيار 18 : سعر البيع: 3300 جنيه سعر الشراء: 3274.25 جنيه قيمة التراجع: -8.5 جنيه

: عيار 14 : سعر البيع: 2566.75 جنيه سعر الشراء: 2546.75 جنيه قيمة التراجع: -6.75 جنيه

: عيار 12 : سعر البيع: 2200 جنيه سعر الشراء: 2182.75 جنيه قيمة التراجع: -5.75 جنيه

: عيار 9 : سعر البيع: 1650 جنيه سعر الشراء: 1637.25 جنيه قيمة التراجع: -4.25 جنيه

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أسعار الذهب عالميًا :

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآجلة عند 2,778.90 دولار للأوقية، فيما سجلت العقود الفورية مستوى 2,771.25 دولار للأوقية.

الارتفاع الملحوظ الذي شهده الذهب خلال عام 2024 بنسبة 27% جاء نتيجة ارتفاع الطلب من البنوك المركزية، والتي اشترت حوالي 1000 طن من الذهب العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن “Investing”.

اسعار سبائك الذهب اليوم :

سبيكة ذهب 0.25 جرام عيار 24 : 1,210 جنيه.

: 1,210 جنيه. سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 : 2,310 جنيه.

: 2,310 جنيه. سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 : 4,460 جنيه.

: 4,460 جنيه. سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 : 11,135 جنيه.

: 11,135 جنيه. سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 : 22,270 جنيه.

: 22,270 جنيه. سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 : 44,540 جنيه.

: 44,540 جنيه. سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 : 69,260 جنيه.

: 69,260 جنيه. سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 : 89,080 جنيه.

: 89,080 جنيه. سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 : 111,350 جنيه.

: 111,350 جنيه. سبيكة ذهب 31.10 جرام (أونصة) عيار 24 : 138,520 جنيه.

: 138,520 جنيه. سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 : 222,700 جنيه.

: 222,700 جنيه. سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: 445,400 جنيه.

تظل أسعار الذهب في مصر تحت تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، لذا يوصى بمتابعة آخر التحديثات بشكل مستمر للمستثمرين وأولئك الراغبين في شراء الذهب.