لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم: متابعة حية عبر يلا شوت وموقع تويتر

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي مباراة نارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي، اليوم، حيث يلتقي الفريقان في منافسة قوية ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. جماهير الفريقين في أنحاء العالم تنتظر متابعة المباراة بشكل مباشر عبر مختلف المنصات. في هذا المقال، نقدم لك روابط لمتابعة المباراة بث مباشر بدون تقطيع عبر يلا شوت وتويتر.

كتب محمد سعد – يستضيف مانشستر سيتي فريق تشيلسي في قمة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتأتي هذه المباراة في وقت يسعى فيه السيتي لتعويض إخفاقاته الأوروبية الأخيرة وضمان تحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يأمل تشيلسي في تعزيز موقعه في المراكز الأربعة الأولى، ودخل مانشستر سيتي المباراة بعد هزيمة صادمة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-2 رغم تقدمهم بهدفين في بداية الشوط الثاني، انهار الفريق بشكل مفاجئ ليستقبل ثلاثة أهداف في 22 دقيقة، قبل أن يختتم غونزالو راموس التسجيل للفريق الباريسي في الوقت بدل الضائع.

تسببت هذه الهزيمة في تعقيد موقف السيتي في البطولة الأوروبية، حيث يحتل الفريق الآن المركز الـ25 في ترتيب الأندية في دوري الأبطال، ما يجعل الفوز في مباراته المقبلة أمام كلوب بروج أمرًا حتميًا لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

محليًا، يعاني الفريق من فقدان النقاط بشكل مقلق بعد المباريات الأوروبية، حيث خسر آخر ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي عقب مشاركاته الأوروبية ولكن، يبقى سجل الفريق قويًا أمام تشيلسي، حيث لم يخسر في آخر سبع مواجهات بالدوري أمام البلوز (5 انتصارات وتعادلين).

تلقى المدرب بيب غوارديولا ضربة موجعة بعد إصابة المدافع روبن دياز في مباراة باريس سان جيرمان، ليغيب عن مواجهة اليوم كما يستمر غياب ناثان آكي، جيريمي دوكو، أوسكار بوب، ورودري بسبب الإصابات، بينما تأكد رحيل كايل ووكر إلى ميلان، مما يضيق الخيارات الدفاعية أمام المدرب.

ورغم هذه الغيابات، تلقى الفريق دفعة معنوية بفضل التعاقدات الجديدة التي أبرمها هذا الأسبوع، والتي تضم المصري عمر مرموش القادم من آينتراخت فرانكفورت الألماني، وأبدوكودير خوسانوف، وفيتور ريس جميعهم شاركوا في التدريبات ومن المتوقع أن يكونوا متاحين للمشاركة اليوم.

من المتوقع أن يبدأ غوارديولا المباراة بتشكيلة تضم:

الحارس: أورتيغا

الدفاع: لويس، ستونز، أكانجي، غفارديول

الوسط: كوفاسيتش، برناردو سيلفا، دي بروين

الهجوم: فودين، سافينيو، هالاند

على الجانب الآخر، يدخل تشيلسي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزًا هامًا 3-1 على وولفرهامبتون، ليُنهي سلسلة من خمس مباريات دون انتصار في الدوري سجل أهداف المباراة كل من توسين أدارابيويو، مارك كوكوريلا، ونوني مادويكي.

تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، استطاع تشيلسي العودة إلى المربع الذهبي برصيد 41 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي في المركز الخامس ومع ذلك، يواجه البلوز تحديًا كبيرًا في التغلب على السيتي الذي لم يخسر أمامهم في آخر عشر مواجهات بجميع المسابقات منذ انتصارهم الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

لكن المدرب ماريسكا يواجه بعض الصعوبات بسبب الإصابات إذ يستمر غياب روميو لافيا، ويسلي فوفانا، بينوا بادياشيل، وميخايلو مودريك بسبب الإيقاف والإصابات كما تحوم شكوك حول جاهزية ليفي كولويل وإنزو فيرنانديز، ما يجعل قرارات التشكيل أكثر تعقيدًا.

التشكيلة المتوقعة لتشيلسي

الحارس: سانشيز

الدفاع: غاستو، أدارابيويو، كولويل، كوكوريلا

الوسط: ديوسبري-هول، كايسيدو

الهجوم: نيتو، بالمر، سانشو

المهاجم: جاكسون

عمر مرموش.. الأنظار تتجه نحو النجم المصري

تسلط الأضواء في مباراة اليوم على النجم المصري عمر مرموش، الذي انضم إلى صفوف مانشستر سيتي هذا الأسبوع قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، ويُعد مرموش إضافة قوية لخط هجوم السيتي بفضل سرعته ومهاراته الفنية العالية، ويتوقع أن يحصل على فرصة الظهور الأول اليوم سواء كأساسي أو كبديل، مرموش، الذي تألق في الدوري الألماني وساهم بشكل كبير مع فريقه السابق، يأمل أن يكون أحد الحلول الهجومية للسيتي لتعويض التراجع الهجومي الذي ظهر في المباريات الأخيرة.

تُعتبر مباراة اليوم أكثر من مجرد ثلاث نقاط. بالنسبة لمانشستر سيتي، الفوز يعني العودة إلى المربع الذهبي واستعادة الثقة بعد الخسارة الأوروبية، أما تشيلسي، فيسعى لتثبيت أقدامه في المركز الرابع وكسر العقدة التي لازمته أمام السيتي في السنوات الأخيرة، تاريخيًا، لم تكن مواجهات الفريقين في ملعب الاتحاد سهلة على البلوز، حيث لم يحققوا سوى انتصار واحد في آخر 16 زيارة، مع سبع مباريات فشلوا فيها حتى في تسجيل الأهداف.

لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم، وتابع أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال البث المباشر المتوفر على العديد من المنصات.