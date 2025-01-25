لمباراة يوفنتوس ضد نابولي اليوم: متابعة حية عبر يلا شوت وتويتر في الدوري الإيطالي

تستعد جماهير كرة القدم لمتابعة مباراة مثيرة اليوم بين يوفنتوس ونابولي في إطار الدوري الإيطالي. المباراة تعد من أبرز لقاءات الجولة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز. يمكنك متابعة المباراة مباشرة عبر يلا شوت أو تويتر بدون تقطيع للاستمتاع بكل لحظة من اللقاء. في هذا المقال، نقدم لك تفاصيل كيفية متابعة المباراة عبر البث المباشر.

كتب محمد سعد – يستضيف ملعب دييغو أرماندو مارادونا مساء اليوم مواجهة مرتقبة اليوم ، وذلك بين نابولي متصدر الدوري الإيطالي وغريمه يوفنتوس في مباراة مرتقبة تجمع بين عملاقين من عمالقة الكالتشيو، ويدخل الفريقان اللقاء وسط تطلعات كبيرة، حيث يسعى نابولي لمواصلة سلسلة انتصاراته على ملعبه أمام يوفنتوس، فيما يأمل الأخير في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم،

أثبت نابولي جدارته هذا الموسم من خلال تحقيق سلسلة من النتائج المميزة، حيث يحتل صدارة الترتيب برصيد 50 نقطة بعد فوزه في 16 مباراة من أصل 20، وتعادله في مباراتين وخسارته في اثنتين آخر انتصارات نابولي جاءت خارج الديار أمام أتالانتا، حيث تمكن الفريق من قلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، شهدت المباراة تألق لاعبيه، حيث سجل ماتيو بوليتانو هدفًا رائعًا، في حين أضاف الوافد الجديد سكوت مكتوميناي وروميلو لوكاكو هدفين آخرين.

يقود نابولي هذا الموسم المدرب المخضرم أنطونيو كونتي، الذي يمتلك خبرة كبيرة في الكالتشيو، حيث سبق له قيادة يوفنتوس وإنتر ميلان لتحقيق بطولات الدوري كونتي يطمح الآن لقيادة نابولي لتحقيق إنجاز جديد من خلال تعزيز موقع الفريق في الصدارة وتوسيع الفارق مع ملاحقيه.

على الجانب الآخر، يدخل يوفنتوس المباراة بصفته الفريق الوحيد في الدوري الإيطالي الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، لكنه يعاني من كثرة التعادلات، حيث تعادل في أكثر من نصف مبارياته هذا الموسم، ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 37 نقطة، بفارق 13 نقطة عن نابولي.

حقق البيانكونيري فوزًا مهمًا الأسبوع الماضي على ميلان بنتيجة 2-0، ليخفف الضغوط عن مدربه تياغو موتا رغم ذلك، فشل الفريق في تقديم أداء مقنع في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل سلبيًا مع كلوب بروج، مما يجعل موقفه صعبًا في التأهل إلى الدور المقبل.

أرقام وإحصائيات من مواجهات الفريقين

يمتلك نابولي سلسلة انتصارات رائعة على ملعبه أمام يوفنتوس، حيث فاز في آخر خمس مباريات بينهما في الدوري الإيطالي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، محققًا نتيجة إجمالية 12-4 خلال هذه المباريات، إذا تمكن الفريق من الفوز اليوم، فسيؤمن صدارته للدوري حتى فبراير المقبل.

على النقيض، يعاني يوفنتوس في مبارياته الأخيرة أمام نابولي، حيث خسر ستًا من آخر عشر مواجهات بينهما في الدوري، مقابل انتصارين فقط، تُعزى هذه النتائج إلى فترات من سوء الإدارة وأداء غير مقنع للفريق.

تشكيل نابولي المتوقع:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، خوان خيسوس، ماتيا أوليفيرا

الوسط: فرانك أنغيسا، لوبيكا، ماتيو بوليتانو، سكوت مكتوميناي، ديفيد نيريس

الهجوم: روميلو لوكاكو

تشكيل يوفنتوس المتوقع:

حراسة المرمى: ميشيل دي غريغوريو

الدفاع: ويستون مكيني، مالك ثياو، فيديريكو غاتي، أندريا كامبياسو

الوسط: مانويل لوكاتيلي، ماركوس تورام

الهجوم: كينان يلديز، تيون كوبمينرز، صامويل مبانغولا، نيكو غونزاليس

النجوم تحت المجهر

روميلو لوكاكو : المهاجم البلجيكي يقترب من تسجيل هدفه رقم 200 في الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو بحاجة إلى هدف واحد فقط لتحقيق هذا الإنجاز، ورغم تألقه هذا الموسم، فإنه يعاني من سجل سلبي أمام يوفنتوس، حيث خسر أمامهم في سبع مباريات من أصل 13 لعبها ضدهم.

: المهاجم البلجيكي يقترب من تسجيل هدفه رقم 200 في الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو بحاجة إلى هدف واحد فقط لتحقيق هذا الإنجاز، ورغم تألقه هذا الموسم، فإنه يعاني من سجل سلبي أمام يوفنتوس، حيث خسر أمامهم في سبع مباريات من أصل 13 لعبها ضدهم. دوسان فلاهوفيتش: مهاجم يوفنتوس تم استبعاده مؤخرًا لأسباب “فنية”، مما يضع الفريق أمام تحديات إضافية في الهجوم، يظل الغموض حول ما إذا كان سيشارك اليوم، خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي راندال كولو مواني على سبيل الإعارة.

يعاني نابولي من غياب مدافعه أليساندرو بونجورنو، رغم عودته إلى التدريبات مؤخرًا، بينما يستمر غياب أركاديوش ميليك وخوان كابال وبريمر عن يوفنتوس بداعي الإصابة.

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