أسباب تأجيل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 178: تعرف على القنوات الناقلة والتفاصيل

شهد عشاق مسلسل “قيامة عثمان” تأجيلًا مفاجئًا للحلقة 178، مما أثار تساؤلات عديدة بين المتابعين حول أسباب هذا التأجيل. في هذا المقال، نكشف عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل الحلقة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذا العمل التاريخي الضخم وكيفية متابعة الحلقات القادمة.

كتب محمد سعد – يتساءل الكثير من الالاف الأشخاص المتابعين عن متي يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 178، ويبحث الكثير من الشاهدين للمسلسل علي أخر الاحداث حول هذه الحلقة، ويعد هذا المسلسل من اهم وانجح المسلسلات التركية الذي حقق نجاح شائع حول العالم، حيث ينتظر العثير من عشاق هذا المسلسل هذه الحلقة بعد التأجيل في الأسبوع الماضي بسبب الاحداث الحزينة التي حصلت في تركيا، بينما يعرض هذا المسلسل أحاث الدولة العثمانية، ومن خلال مقالنا هذا يمكنك معرفة متي يتم عرض المسلسل وتردد القنوات الناقلة في مصر وتركيا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 178

يعلن علي قناة ATF التركية يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا، ويذاع في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مصر، بينما يذاع علي قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي الخميس الموافق 30 يناير 2025 في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة وفقا للقناة الخاصة بالمسلسل أعلنت أنه سوف يتم عرض المسلسل يوم الأربعاء القادم .

أسباب تأجيل الحلقة 178

سبب تأجيل مسلسل قيامة عثمان هو حدوث حريق شمال غرب البلاد في فندق بمنتجع التزلج الذي حثل يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وتم تأجيل كافة المسلسلات التركية لإقامة الحداد علي الأشخاص الذين توفوا في الحريق.

تردد قناة ATV الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

التردد الجديد الخاص بالقناة: 10796.

معامل الاستقطاب للقناة يكون: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون: 5/6.

معدل الترميز للقناة: 27500.

جودة الصوت والصورة تكون: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات

التردد الجديد الخاص بالقناة هو: 12034.

معامل الاستقطاب للقناة يكون: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 3/4.

معدل الترميز للقناة يكون: 27500.

جودة الصوت والصورة تكون: HD.

بينما ينتظر الجمهور بشغف، يبقى السؤال عن موعد عرض الحلقة الجديدة من “قيامة عثمان” مفتوحًا. تأمل الجماهير أن يتم تحديد موعد العرض في أقرب وقت للاستمتاع بمزيد من الأحداث المثيرة.