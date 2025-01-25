موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 وكيفية الحصول عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في مصر موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، حيث سيتاح لهم معرفة النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم. في هذا المقال، نقدم لكم الموعد المتوقع لإعلان النتيجة وكيفية الوصول إليها عبر الإنترنت بكل سهولة. يُنتظر أن تكون النتائج متاحة فورًا بعد الاعتماد من قبل الوزارة.

كتب محمد سعد – يهتم عدد كبير من الإباء والامهات خلال هذه الفترة حول معرفة متي يتم موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، بينما تم الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، حيث تحدثت وزارة التربية والتعليم انه لم يتم الانتهاء من مرحلة التصحيح لذلك لا يتم معرفة متي يتم موعد عرضها حتي يتم الانتهاء من التصحيح في الكونترول وسوف يتم رفعها علي الموقع، بينما ينتظر العديد من أولياء الأمور لمعرفة مستوي أبناءهم وزيادة المذاكرة في الصف الثاني للحصول علي افضل مجموع، ومن خلال هذا المقال سوف تتعرف علي اخر التفاصيل الخاصة بموعد عرض النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم بدء تصحيح نماذج الامتحانات في الكونترول وبعد الانتهاء من التصحيح وإعادة المراجعة لضمان كتابة الدرجات الخاصة بكل طالب بطريقة صحيحة وعقب الانتهاء من مرحلة التصحيح سوف يعلن متي يتم عرضها علي الموقع الالكتروني، ولكن الي هذا الان لم يتم عرض أي قرار بشأن موعد ظهورها، ومن المعروف أنه سوف يتم رفعها علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما يُمكن الحصول عليها عبر موقع نتيجتك،

كيفية الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

في الخطوة الاولي الذهاب الي الموقع الرسمي لنتيجتك عبر هذا الرابط.

وفي الخطوة الثانية يتطلب كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

بينما في هذه الخطوة تحديد الصف الدراسي.

ثم بعد ذلك تحديد الفصل الدراسي.

بعد كتابة البيانات والتحقق منها الضغط علي أيقونة البحث لعرض كافة التفاصيل الخاصة بنتيجتك.

توزيع درجات المواد الأساسية للمرحلة الإعدادية

المجموع الكلي لمادة اللغة العربية 80 درجه.

المجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الاولي 60 درجه.

المجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية 40 درجه.

المجموع الكلي لمادة الرياضيات 40 درجه.

المجموع الكلي لمادة العلوم 40 درجة.

بعد الإعلان عن النتائج، سيتمكن الطلاب من الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة بسهولة، مما يسهل عليهم معرفة درجاتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى المدارس.