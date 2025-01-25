خريطة مسلسلات رمضان 2025: 30 مسلسل جديد والعوضي يتألق في “فهد البطل”

يترقب عشاق الدراما في رمضان 2025 خريطة المسلسلات الجديدة التي ستكون مليئة بالتشويق والإثارة. مع حوالي 30 مسلسلًا جديدًا، يشهد رمضان هذا العام منافسة قوية بين النجوم. من أبرز المسلسلات المرتقبة، يبرز مسلسل “فهد البطل” الذي يشارك فيه النجم أحمد العوضي، حيث يتوقع له أن يحصد نجاحًا كبيرًا بفضل تألقه وأدائه القوي. في هذا المقال، نستعرض لكم أبرز المسلسلات القادمة وأهم النجوم المشاركين.

كتب محمد سعد – ومع قرب شهر رمضان المبارك يزداد التساؤلات حول ماهي المسلسلات التي ستعرض خلال هذه السنة من عشاق ومحبي الدراما، وبالطبع تكون هناك الكثير من المنافسات بين النجوم في خلال هذا الشهر عن عدد المشاهدات ونسبتها، ويزيد الاهتمام والترقب لمن الدراما التي ستكون لها اعلي نسبة مشاهدة هذه السنه، ولمن الدراما التي ستكون اكثر جاذبية وتخطف الأنظار وتقدم فن رائع للجمهور، وبالطبع كعادة يكون هناك الكثير من أنواع الدراما هذه السنه منها الدراما الكوميدية والقتالية والاكشن ودراما الصعيد والتشويق والدراما الاجتماعية وغيرها الكثير، ومن خلال هذا المقال سنعرض عليكم ابرز المسلسلات التي سيتم عرضها في هذا الشهر الكريم لعام 2025.

خريطة مسلسلات رمضان 2025

تشارك حنان مطاوع بمسلسل حياة أو موت.

وتشارك ياسمين صبري بمسلسل ضل حيطة.

وتشارك دنيا سمير غانم بمسلسل عايشه الدور.

وتشارك هدي المفتي بمسلسل 80 باكو.

وتشارك ريهام حجاج بمسلسل أثينا.

وتشارك أمينة خليل بمسلسل لام شمسية.

ويشارك عصام عمر بمسلسل نص الشعب اسمه محمد.

وتشارك غادة عبدالرازق بمسلسل شباب امرأة.

ويشارك احمد أمين بمسلسل النص.

وتشارك روجينا بمسلسل حسبة عمري.

ويشارك محمد هندي بمسلسل شهادة معاملة أطفال.

وتشارك ريهام عبد الغفور بمسلسل ظلم المصطبة.

وتشارك نيلي كريم بمسلسل ناقص ضلع.

ويشارك احمد العوضي بمسلسل فهد البطل.

ويشارك احمد السقا بمسلسل العتاولة 2.

ويشارك مصطفي حسني بمسلسل حكيم باشا.

ويشارك حمادة هلال بمسلسل المداح 5.

ويشارك ياسر جلال بمسلسل جودر 2.

وتشارك مي عمر بمسلسل اش اش.

ويشارك عمر سعد بمسلسل سيد الناس.

ويشارك احمد مكي بمسلسل الغاوي.

وتشارك ياسمين عز بمسلسل وتقابل حبيب.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وهذا المسلسل من بطولة عصام عمر ويعد هذا المسلسل هو ثالث بطولاته من بعد نحاجه في مسلسل مسار اجباري ومسلسل بالطو والذي حقق نسبة مشاهدة عالية ونجاح باهر، ويشارك معه في البطولة رانيا يوسف ومايان السيد ويتكون المسلسل من 15 حلقة، يتحدث فيها عن شخصية مهندس تكيفات يعمل في المطار، ويمر فيه بالكثير من الأزمات والأحداث.

يعد رمضان 2025 موعدًا مثيرًا لعشاق الدراما المصرية والعربية، حيث يحمل هذا العام مجموعة مميزة من المسلسلات التي تعد بتقديم محتوى جديد ومتنوع يناسب جميع الأذواق.