رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق 2025

بعد انتهاء امتحانات الثالث المتوسط في العراق 2025، أصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. يتيح هذا الرابط للطلاب وأولياء الأمور معرفة الدرجات بسهولة وبسرعة، حيث يتوقع الإعلان عن النتائج قريبًا. في هذا المقال، نقدم لك رابط الاستعلام مع خطوات الوصول إلى النتيجة.

كتب محمد سعد – شهدت محركات البحث جوجل في الساعات الأخيرة زيادة كبيرة في البحث عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في عموم محافظات العراق 2025 و التي تعد من أهم النتائج حيث تمثل هذه المرحلة الدراسية نقطة تحول مهمة في مسار الطلاب الأكاديمي و في هذا المقال سنتعرف معكم علي خطوات الاستعلام عن النتيجة و موعد ظهورها

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2025

الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط الدور الأول في العراق سيكون من خلال منصة نتائجنا أو من خلال موقع وزارة التربية العراقية و للاستعلام عن النتيجة يجب إتباع الخطوات الآتية :

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا

نقوم باختيار خيار نتائج الصف الثالث المتوسط من القائمة الرئيسية.

يتم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

يتم اختيار الدور الأول كنوع الامتحان.

يتم كتابة اسم الطالب و الرقم الامتحاني في الخانات المخصصة لها.

نقوم بالضغط على خيار عرض النتيجة لظهور تفاصيل الدرجات.

بعد تنفيذ هذه الخطوات سوف تظهر النتيجة أمامك علي الشاشة بها كل التفاصيل الخاصة بالطالب.

ستتوفر النتائج أيضاً بشكل ورقي بالمدارس التي يتبع لها الطالب.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2025

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم إعلان النتائج رسميًا بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق و الاعلان سيكون من خلال موقع نتائجنا الرسمي الخاص بظهور جميع النتائج في العراق لتسهيل عملية الاستعلام على الطلاب وأولياء الأمور و تبقي هذه النتائج محطة هامة في مسيرة الطلاب مع حرص الوزارة على إصدارها بأعلى مستويات الدقة ويتوقع صدور النتائج قبل نهاية عطلة الربيع و التي محدد لها بداية من الأربعاء الموافق 22 يناير و تستمر لمدة أسبوعين قبل أن يعود الطلاب إلي الدراسة في 5 فبراير 2025.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق

دعت وزارة التربية العراقية الطلاب وأولياء الأمور إلي عدم القلق والسير وراء الشائعات والأخبار الغير صحيحة حيث أكدت الوزارة أن عملية التصحيح والتدقيق للدرجات تسير على قدم وساق وفور الانتهاء وتجهيز النتائج سيتم الإعلان عنها مباشرة من المصادر المعتمدة التي أعلنت عنها الوزارة كما نصحت الوزارة الطلاب أنه في حال الإعلان عن النتيجة من الممكن أن يواجه الموقع ضغط نتيجة دخول عدد كبير من الطلاب في نفس التوقيت ولهذا دعت الوزارة الطلاب إلي محاولة الدخول أكثر من مرة في حال مواجهة أي مشكلة.

تابع رابط وزارة التربية العراقية للحصول على نتيجتك في امتحانات الثالث المتوسط 2025، وتأكد من التحقق منها فور إعلانها.