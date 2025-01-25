نتائج التمهيدي السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول في العراق 2025: فور ظهورها، تعرف على النتيجة

بعد الانتهاء من امتحانات التمهيدي للصف السادس الابتدائي في العراق للفصل الدراسي الأول 2025، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتائجهم بفارغ الصبر. فور إعلان النتائج، ستتمكنون من الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. في هذا المقال، نقدم لكم رابط الاستعلام مع خطوات بسيطة للوصول إلى النتيجة بسهولة.

كتب محمد سعد – تعد نتائج التمهيدي السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول في العراق من الأمور المتداولة خلال الآونة الأخيرة، وقد جاء ذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات وبدء الجهات المعنية في تصحيحها ورصد الدرجات، معتمدة في ذلك على عاملي الدقة والشفافية مما يضمن لكل طالب الحصول على ما يستحقه من درجات، وقد أتاحت وزارة التربية العراقية طرق متعددة للاستعلام عن النتيجة مما يسهل على الطلاب وأولياء أمورهم الحصول عليها ويوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.

موعد ظهور نتائج التمهيدي السادس الابتدائي

يترقب طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي خلال هذه الآونة لحظة الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول 2025، حيث قد أنهوا اختباراتهم منذ فترة وقد تم البدء في تصحيح امتحاناتهم ووضع الدرجات التي يستحقها كل طالب، ومع مرور الوقت يزداد قلقهم بشأن النتيجة ويزداد حرصهم وترقبهم ظهورها، لذلك أعلنت وزارة التربية العراقية عن اقتراب موعد طرحها في المواقع الإلكترونية المخصصة لعرضها من أجل تسهيل الحصول عليها من قبل الطلاب.

وأضافت الوزارة بأن الجهات المختصة الان قد وصلت إلى المراحل الأخيرة من تدقيق الدرجات، حيث سيتم بعد ذلك اعتمادها ومن ثم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية وتوزيعها على المدارس التابعة المحافظات الدولة مما يضمن للطلاب أكثر من طريقة للاطلاع عليها، ولعل من أبرز هذه الطرق هي الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الفصل الأول الأول للصف السادس الابتدائي في العراق، ومن بين هذه الطرق ما يلي:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية من خلال الرابط المباشر الخاص بها. أو الدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني عن طريق الرابط الخاص به. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية. الضغط على التبويب الخاص بالاستعلامات. النقر بعد ذلك على خيار النتائج الدراسية. اختيار اسم المحافظة التي يقيم بها الطالب المستعلم. اختيار السنة الدراسية والفصل الدراسي الأول. كتابة بيانات الطالب اللازمة للاستعلام داخل الحقول المخصصة لذلك. بعد ذلك يتم النقر على أيقونة عرض النتيجة.

عند ظهور نتائج التمهيدي السادس الابتدائي في العراق 2025، يمكن للطلاب وأسرهم الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي، مع متابعة آخر التحديثات حول موعد الإعلان.