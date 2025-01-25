جامعة طيبة تعلن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس: أستاذ مساعد في تخصصات متنوعة

أعلنت جامعة طيبة عن فتح باب التقديم لوظائف أعضاء هيئة تدريس بنظام أستاذ مساعد في عدد من التخصصات الأكاديمية. هذه الفرصة متاحة للمتخصصين في مجالات معينة، حيث توفر الجامعة فرصًا مهنية متميزة للمؤهلين في هذه الوظائف. في هذا المقال، نوضح التخصصات المطلوبة، الشروط الأساسية، وطريقة التقديم.

كتب محمد سعد – أعلنت جامعة طيبة عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات الأكاديمية في مجالات مختلفة، وخصوصًا في قطاعات الأعمال والإدارة والسياحة والإحصاء . غوعسس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

يتم تقسيم التخصصات وفقًا لمكان المقر الأكاديمي والمرتبة الأكاديمية للموظفين في هذه التخصصات، سواء كانوا من الرجال أو النساء. يتم التوضيح بشكل مفصل للبرامج التي تقدمها الجامعات في هذه التخصصات في عدة مواقع متنوعة.

1. تخصصات الأعمال والإدارة في وظيفة جامعة طيبة

أ. التخصصات الخاصة بالرجال:

التخصص الدقيق: التسويق والإعلان

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: المدينة

التخصص الدقيق: المالية والمصارف والتأمين

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: ينبع

ب. التخصصات الخاصة بالنساء:

التخصص الدقيق: المالية والمصارف والتأمين

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: المدينة

التخصص الدقيق: المالية والمصارف والتأمين

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: ينبع

2. تخصصات السفر والسياحة والترفيه في وظيفة جامعة طيبة

أ. التخصصات الخاصة بالرجال:

التخصص الدقيق: الإدارة السياحية المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد المقر: المدينة



ب. التخصصات الخاصة بالنساء:

التخصص الدقيق: الإدارة السياحية

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: العلا

التخصص الدقيق: الإدارة السياحية

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: المدينة

3. تخصصات الإحصاء في وظيفة جامعة طيبة

أ. التخصصات الخاصة بالرجال:

التخصص الدقيق: العلوم الاكتوارية

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: المدينة

التخصص الدقيق: العلوم الاكتوارية

المرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

المقر: ينبع

توضح هذه التخصصات الأكاديمية التوزيع الجغرافي والمجالات الأكاديمية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا، خاصة في تخصصات الإدارة، والسياحة، والإحصاء. كما يتم استعراض المقرات الأكاديمية المختلفة لتلك التخصصات التي تتيح للطلاب فرصة الدراسة في مواقع متنوعة مع التأكيد على توفر المعايير الأكاديمية العالية، مما يسهم في تحسين مستوى التعليم الأكاديمي في هذه المجالات الحيوية.

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إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى فريق هيئة التدريس في جامعة طيبة، فلا تفوت هذه الفرصة للتقديم على وظائف أستاذ مساعد في التخصصات المتاحة. تأكد من متابعة المواعيد النهائية وأكمل عملية التقديم بشكل كامل.