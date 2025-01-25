جامعة القصيم تعلن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس بنظام التعاقد: أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم لوظائف أعضاء هيئة تدريس بنظام التعاقد في العديد من التخصصات الأكاديمية. الوظائف تشمل رتبة أستاذ، أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، وذلك للمتخصصين الذين يرغبون في الانضمام إلى هيئة التدريس بالجامعة. في هذا المقال، نوضح التخصصات المطلوبة، الشروط الأساسية، وطريقة التقديم لهذه الفرص المميزة.

كتب محمد سعد – تعلن (جامعة القصيم) عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن فتح باب التقديم على الوظائف الأكاديمية بالرتب العلمية «أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد» لحملة الدكتوراه من المواطنين السعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد بدوام كامل، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية حعحثك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الرتب العلمية:-

– أستاذ.

– أستاذ مشارك.

– أستاذ مساعد.

شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة لجميع المؤهلات الحاصل عليها من خارج المملكة.

– امتداد التخصص في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه المراد التقديم عليه.

– أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل، وألا يكون بالانتساب.

– أن يجتاز المتقدم الاختبارات والعروض العلمية من اللجان والمجالس المختصة، وما يقره مجلس الجامعة من ضوابط للمفاضلة بين المتقدمين.

– ألا يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن ” جيد جداً ” لجميع التخصصات ويجوز قبول تقدير ” جيد ” للتخصصات الصحية وفق مبررات تقبلها المجالس المعنية.

– ألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة أستاذ مساعد عن 45 سنة.

الوثائق المطلوبة:-

– صورة الهوية الوطنية.

– السيرة الذاتية باللغة العربية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين.

– صورة من شهادة (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

– صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

– صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.

– الذين يشغلون وظائف في الجهات الحكومية، يلزم إحضار موافقة جهة العمل بعد الترشيح النهائي.

إرشادات عامة:-

– التقديم على هذه الوظائف والترشيح عليها لا يعتبر توظيفًا نهائيا.

– على الراغبين بالتقديم ممن تنطبق عليهم الشروط أعلاه، الاطلاع على الوظائف المتوفرة وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم وجنسه.

– يتم التقديم على الوظيفة المناسبة لمؤهلات المتقدم بتعبئة جميع حقول نموذج التقديم في البوابة الإلكترونية للتقديم على الوظائف الأكاديمية عبر موقع الجامعة الإلكتروني، ورفع جميع المستندات المطلوبة على صيغة PDF.

– يجب التأكد من اكتمال جميع البيانات وإرفاق كل الوثائق المطلوبة، لتفادي استبعاد طلب المتقدم.

– تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً، واستبعاد طلب المتقدم.

– في حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected]

موعد التقديم:-

– يبدأ التقديم من يوم الأحد بتاريخ 1446/07/26هـ الموافق بالميلادي 2025/01/26م، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس بتاريخ 1446/08/07هـ الموافق 2025/02/06م.

إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى جامعة القصيم كعضو هيئة تدريس بنظام التعاقد، تأكد من الاطلاع على التفاصيل الكاملة واتباع خطوات التقديم المطلوبة في الوقت المحدد.