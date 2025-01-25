الهاتف الأكثر طلبًا من أوبو في السعودية: مواصفات Oppo A78 4G وأهم المميزات والعيوب بسعر مميز

أعلنت أوبو عن إطلاق هاتفها الجديد Oppo A78 4G، الذي أصبح الأكثر طلبًا في السوق السعودي بفضل مواصفاته المتطورة وسعره المناسب. يتميز الهاتف بتصميم عصري ومواصفات فنية قوية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن أداء عالي بسعر معقول. في هذا المقال، نستعرض معًا أبرز مميزات وعيوب الهاتف، بالإضافة إلى مواصفاته الأساسية.

كتب محمد سعد – الهاتف Oppo A78 4G من بين الإصدارات التي قد وفرتها شركة أوبو المعروفة المنتجة لهواتف وإصدارات أجهزة لوحية ورقمية منافسة في السوق المحلية والعالمية، وقد تم إنتاج هذا الهاتف من الفئة المتوسطة، وفي هذا المقال نوضح السعر الحالي والمواصفات الخاصة بالجهاز وسمات الكاميرا والشاشة والمعالج فمتهت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات Oppo A78 4G

من بين المواصفات التي تظهر في الهاتف Oppo A78 4G ما يلي:

المواصفات التفاصيل الهاتف يدعم الهاتف يدعم خاصية إن إف سي. دعم شرائح الاتصال نوعها نانو سيم ويمكن أن تستخدم شريحتين اتصال منها.

دعم شبكات الاتصال حتى الجيل الرابع. وزن الهاتف الهاتف Oppo A78 4G وزنه لا يزيد عن 180 جم. الشاشة تأتي الشاشة بثقب صغير ويقع في المنتصف منها ومساحتها تصل إلى 6.43 إنش.

دقة الشاشة 2400*1080 بكسل.

معدل كثافة البيكسلات في الشاشة هو 409 بيكسل لكل بوصة.

الشاشة متاحة بسعات تخزين وذاكرة صلبة مختلفة من بينها 128 جيجا بايت و8 جيجا رام مع توفر إمكانية لزيادة المساحة الخاصة بالتخزين. الكاميرا الكامير الخلفية الأولى الرئيسية تعمل بدقة تصل إلى 50 ميجا بيكسل والكاميرا الثانية 2 ميجا بيكسل وهي الكاميرا المتخصصة في عمل عزل ويوجد فلاش نوعه ليد. البطارية البطارية بسعة 5000 مل أمبير والشحن سريع بقدرة 67 وات.

مميزات هاتف ppo A78 4G

الهاتف يتسم بطرده لقطرات الماء.

الأداء الخاص بالمعالج ملائم وهو سناب دراجون 680 4 جي.

يدعم Oppo A78 4G إصدار بلوتوث 5.0.

الهاتف داعم للمستشعر الخاص بالبصمة كما يدعم مستشعرات القرب والبوصلة والتسارع.

يدعم أيضا هاتف Oppo A78 4G مستشعر الجيرسكوب.

الهاتف باللونين الأسود والأخضر.

عيوب Oppo A78 4G

الأداء متوسط.

لا يوجد تصوير بجودة عالية.

لا تصور الكاميرا بزاوية واسعة.

لا يوجد مايك إضافي.

المعالج والكاميرات ليست هي الأفضل.

سعر هاتف Oppo A78 4G

وصل السعر الحالي في المملكة العربية السعودية وذلك للنسخة 256 جيجا بايت و8 جيجا رامإلى قيمة 800 ريال سعودي.

باختصار، يعتبر Oppo A78 4G من أوبو خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في هاتف ذكي يقدم مزيجًا من الأداء الجيد والسعر المناسب، رغم بعض العيوب البسيطة التي قد تواجه بعض المستخدمين.