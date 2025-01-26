كنو يحسم الجدل ويجدد عقده مع الهلال ليؤكد ولاءه للأزرق

أعلن نادي الهلال السعودي تجديد عقد نجمه محمد كنو، واضعًا حدًا للتكهنات حول مستقبله مع الفريق. خطوة التجديد تؤكد تمسك الزعيم بخدمات اللاعب الذي أثبت ولاءه للنادي، في خطوة تعزز استقرار الفريق استعدادًا للتحديات المقبلة.

كتب محمد سعد – تستمر الأقاويل حول مستقبل اللاعب الدولي محمد كنو، وسط ميدان نادي الهلال السعودي، حيث ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا للإعلامي حامد القرني، يعتزم نادي الهلال تجديد عقد محمد كنو لمدة 3 مواسم قادمة، مما يؤكد على التزام النادي باستمرار اللاعب.

كان كنو قد لفت انتباه نادي الأهلي بالإضافة إلى نادي الاتفاق خلال الفترة الحالية، لكن الهلال يصر على الاحتفاظ به.

وعلى الرغم من عدم حصوله على دقائق كافية مع المدير الفني خورخي خيسوس، يسعى كنو للمشاركة بشكل أكبر في مباريات الهلال الرسمية خلال الفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن نادي الهلال حاليًا يستعد لمواجهة القادسية في الجولة 17 من دوري روشن، حيث يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة.

بتجديد عقد كنو، يؤكد الهلال على مكانته كأحد أكثر الأندية استقرارًا في المنطقة، في وقت يسعى فيه الزعيم للحفاظ على تشكيلته القوية والمنافسة على كافة البطولات.