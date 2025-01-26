برنامج سكني يعلن عن مفاجأة جديدة: الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بشروط محددة

في خطوة جديدة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، أعلن برنامج سكني عن تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية، وفق شروط محددة تهدف إلى تسهيل تملك المساكن وتحقيق الاستقرار السكني للأسر السعودية.

كتب محمد سعد – أعلن برنامج سكني عبر منصة إكس عن الشروط المطلوبة لتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية، حيث يجب أن:- يكون المواطن/ة سعودي/ة ومستخدمًا لحساب أبشر.

– يكون المسكن الأول للمواطن. – تشمل الضريبة شراء المسكن الجاهز أو وحدات تحت الإنشاء أو بيت عظم مصدرة له شهادة إتمام البناء.

ومن الجدير بالذكر أن الدولة لا تتحمل الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي. ويهدف برنامج سكني إلى تسهيل عملية شراء المسكن للمواطنين السعوديين، وتوفير فرص سكنية مناسبة. ويُشدد على أهمية الالتزام بالشروط المطلوبة للاستفادة من تحمل الدولة للضريبة.

مع هذه المبادرة، يواصل برنامج سكني تحقيق أهدافه في توفير السكن الملائم للمواطنين، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع السكني وتحقيق رؤية المملكة 2030.