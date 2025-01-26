مركز أرامكو الطبي يفتح باب التوظيف: شواغر متعددة ورابط التقديم متاح الآن

أعلن مركز أرامكو الطبي عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة في عدة تخصصات، مما يفتح الباب أمام الباحثين عن فرص عمل مميزة في القطاع الصحي. ويهدف المركز من خلال هذه الفرص إلى استقطاب الكفاءات المتميزة لدعم خدماته الطبية المتميزة.

كتب محمد سعد – فرصتك للعمل في مركز طبي عالمي! يُعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عن توفر وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات الطبية و الإدارية و الفنية. انضم إلى فريق طبي مُتميز و ساهم في تقديم رعاية صحية مُتميزة.

الوظائف المتاحة:

يُقدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:

علاج النطق و اللغة: أخصائي نطق و لغة (Speech Language Pathologist) في الظهران.

أخصائي نطق و لغة (Speech Language Pathologist) في الظهران. الطب الباطني: طبيب أول (Senior Physician) في الظهران.

طبيب أول (Senior Physician) في الظهران. إعادة التأهيل: مساعد أول لـِـ معالج إعادة التأهيل (Senior Rehabilitation Therapist Assistant) في الظهران.

مساعد أول لـِـ معالج إعادة التأهيل (Senior Rehabilitation Therapist Assistant) في الظهران. طب الأطفال: طبيب أطفال (Pediatrician) في الظهران، طبيب أطفال (Locum) في الظهران.

طبيب أطفال (Pediatrician) في الظهران، طبيب أطفال (Locum) في الظهران. طب الطوارئ: استشاري طب الطوارئ (Locum) (Emergency Medicine Consultant (Locum)) في الأحساء.

استشاري طب الطوارئ (Locum) (Emergency Medicine Consultant (Locum)) في الأحساء. أمراض القلب: طبيب قلب غير تدخلي (Non-Invasive Cardiologist) في الظهران.

طبيب قلب غير تدخلي (Non-Invasive Cardiologist) في الظهران. الجراحة التجميلية: جراح تجميل (Plastic Surgeon) في الظهران.

جراح تجميل (Plastic Surgeon) في الظهران. طب الأسنان: استشاري تركيبات أسنان (Consultant Prosthodontic) في الظهران. استشاري أمراض اللثة (Consultant Periodontist) في الظهران. مُساعد طبيب أسنان مُشارك (Associate Dental Assistant) في الظهران.

التخدير: أخصائي تخدير فرعي (Anesthesiology Subspecialist) في الظهران.

أخصائي تخدير فرعي (Anesthesiology Subspecialist) في الظهران. علم الأمراض: أخصائي علم الأمراض فرعي (Pathology Subspecialist) في الظهران.

أخصائي علم الأمراض فرعي (Pathology Subspecialist) في الظهران. الأشعة: أخصائي أشعة تداخلية (Locum) (Invasive Radiologist (Locum)) في الظهران.

مدينة العمل:

تتركز مُعظم الوظائف في مدينة الظهران، مع وجود بعض الوظائف في الأحساء.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة في مركز أرامكو الطبي، يُرجى زيارة موقع المركز (بوابة التوظيف) و اختيار الوظيفة التي تُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

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