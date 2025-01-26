بلان يحذر ضمك: الاتحاد مستعد للانتصار ولا مجال للتهاون

وجه مدرب نادي الاتحاد، نونو سانتو، رسالة حاسمة لفريق ضمك قبل المواجهة المرتقبة، مؤكدًا على جاهزية فريقه لتحقيق الفوز والحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية. التحذير جاء ليؤكد أن الاتحاد عازم على السيطرة الكاملة في المباراة القادمة.

كتب محمد سعد – كما أن مدرب الاتحاد الفرنسي لوران بلان يؤكد على تركيزه على الفوز في مواجهة ضمك، مشيرًا إلى أن الفوز هو الهدف الأساسي، بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة.

وأضاف بلان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: “ما يهمني هو الفوز، نحن هذا الموسم الفريق الثاني استقبالًا للأهداف، وسأكون سعيدًا بالفوز بأي نتيجة.”

وحول المنافسة على لقب الدوري، أوضح بلان: “حاليًا يسبقنا الهلال في الدوري، علينا التركيز في المباريات المقبلة.”

وبالإضافة إلى أن بلان تحدث عن غيابات الاتحاد أمام ضمك، مشيرًا إلى أن اللاعبين الغائبين سيعودون إلى المشاركة في اللقاء.

وأخيرًا، أكد بلان على أن الفريق مستعد جيدًا للمواجهة، ويهدف إلى تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

مع استعدادات الاتحاد المكثفة وتحذيرات مدربه، ينتظر عشاق الكرة السعودية مواجهة مثيرة، حيث يسعى الفريق لتحقيق النقاط الكاملة والاستمرار في صدارة المنافسة.