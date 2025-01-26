الشؤون الصحية بالحرس الوطني تطرح 75 وظيفة شاغرة في مجالات صحية وإدارية

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 75 وظيفة شاغرة تشمل التخصصات الصحية والإدارية في عدة مدن داخل المملكة. وتستهدف هذه الفرص استقطاب الكفاءات المتميزة لدعم خدماتها المتطورة وتعزيز كوادرها المهنية.

كتب محمد سعد – وظائف وزارة الحرس الوطني – الشؤون الصحية (75 وظيفة)

1. استشاري مساعد – طب الأطفال العام (Assistant Consultant General Pediatrics)

الموقع: الدمام

الدمام الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

الطب والرعاية الصحية والتمريض المستوى المهني: مستشار مساعد

مستشار مساعد الوصف الوظيفي: تقديم الرعاية للمرضى في قسم طب الأطفال بالمستشفى، بما في ذلك متابعة الحالات وتقديم الاستشارات.

2. تقني إجراءات خاصة II (Special Procedure Technologist II)

الموقع: الرياض

الرياض الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

الطب والرعاية الصحية والتمريض المستوى المهني: مبتدئ الخبرة

مبتدئ الخبرة الوصف الوظيفي: تشغيل المعدات لإجراء الإجراءات الخاصة أو خدمات الأشعة التداخلية وفقًا للبروتوكولات.

3. مهندس خدمات الرعاية الصحية III (Healthcare Service Engineer III)

الموقع: الرياض

الرياض الدور الوظيفي: الهندسة

الهندسة المستوى المهني: مبتدئ الخبرة

مبتدئ الخبرة الوصف الوظيفي: المساعدة في فحص وتركيب وتشغيل المعدات الطبية في المستشفى.

4. مسؤول مركز الأعمال III (Business Center Officer III)

الموقع: الرياض

الرياض الدور الوظيفي: إدارية

إدارية المستوى المهني: مبتدئ الخبرة

مبتدئ الخبرة الوصف الوظيفي: استقبال العملاء ومعالجة استفساراتهم وتحديد أهلية المرضى للحصول على الخدمات.

5. تقني طبي II (Medical Technologist II)

الموقع: القصيم

القصيم الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

الطب والرعاية الصحية والتمريض المستوى المهني: مبتدئ الخبرة

مبتدئ الخبرة الوصف الوظيفي: إجراء الفحوصات المخبرية باستخدام التقنيات اليدوية والآلية.

6. حرفي I – نجار (TRADESMAN I – Carpenter)

الموقع: الأحساء

الأحساء الدور الوظيفي: غير ذلك

غير ذلك المستوى المهني: متوسط الخبرة

متوسط الخبرة الوصف الوظيفي: تنفيذ أنشطة الصيانة المجدولة وغير المجدولة في مجال النجارة.

7. إعلان منحة دراسية – زمالة في جراحة الغدد الصماء (Scholarship Announcement – Fellowship in Endocrine Surgery)

الموقع: السعودية

السعودية الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

الطب والرعاية الصحية والتمريض المستوى المهني: متوسط الخبرة

متوسط الخبرة الوصف الوظيفي: فرصة منحة دراسية في جراحة الغدد الصماء بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

8. حرفي I – بناء (TRADESMAN I – Mason)

الموقع: الأحساء

الأحساء الدور الوظيفي: غير ذلك

غير ذلك المستوى المهني: متوسط الخبرة

متوسط الخبرة الوصف الوظيفي: تنفيذ أنشطة الصيانة المجدولة وغير المجدولة في مجال البناء.

9. حرفي II – سباك (TRADESMAN II – Plumber)

الموقع: الأحساء

الأحساء الدور الوظيفي: غير ذلك

غير ذلك المستوى المهني: مبتدئ الخبرة

مبتدئ الخبرة الوصف الوظيفي: تنفيذ أنشطة الصيانة المجدولة وغير المجدولة في مجال السباكة.

10. حرفي II – غلايات (TRADESMAN II – Boiler)

الموقع: الأحساء

الأحساء الدور الوظيفي: غير ذلك

غير ذلك المستوى المهني: مبتدئ الخبرة

مبتدئ الخبرة الوصف الوظيفي: تنفيذ أنشطة الصيانة المجدولة وغير المجدولة في مجال الغلايات.

11. إعلان منحة دراسية – زمالة في الحساسية والمناعة (Scholarship Announcement – Fellowship in Allergy Immunology)

الموقع: السعودية

السعودية الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

الطب والرعاية الصحية والتمريض المستوى المهني: متوسط الخبرة

متوسط الخبرة الوصف الوظيفي: منحة دراسية في تخصص الحساسية والمناعة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

12. إعلان منحة دراسية – زمالة في طب الأم والجنين (Scholarship Announcement – Fellowship in Maternal Fetal Medicine)

الموقع: السعودية

السعودية الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

الطب والرعاية الصحية والتمريض المستوى المهني: متوسط الخبرة

متوسط الخبرة الوصف الوظيفي: منحة دراسية في طب الأم والجنين بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

13. إعلان منحة دراسية – زمالة في طب الأمراض الجلدية للأطفال (Scholarship Announcement – Fellowship in Pediatric Dermatology)

الموقع: السعودية

السعودية الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

الطب والرعاية الصحية والتمريض المستوى المهني: متوسط الخبرة

متوسط الخبرة الوصف الوظيفي: منحة دراسية في طب الأمراض الجلدية للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

14. إعلان منحة دراسية – زمالة في تصوير القلب والصدر (Scholarship Announcement – Fellowship in Cardiothoracic Imaging)

الموقع: السعودية

السعودية الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

الطب والرعاية الصحية والتمريض المستوى المهني: متوسط الخبرة

متوسط الخبرة الوصف الوظيفي: منحة دراسية في تصوير القلب والصدر بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

15. إعلان منحة دراسية – زمالة في طب العناية المركزة (Scholarship Announcement – Fellowship in Critical Care Medicine)

الموقع: السعودية

السعودية الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

الطب والرعاية الصحية والتمريض المستوى المهني: متوسط الخبرة

متوسط الخبرة الوصف الوظيفي: منحة دراسية في طب العناية المركزة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

16. حرفي II – أجهزة (TRADESMAN II – Instrumentation)

الموقع: الأحساء

الأحساء الدور الوظيفي: غير ذلك

غير ذلك المستوى المهني: مبتدئ الخبرة

مبتدئ الخبرة الوصف الوظيفي: تنفيذ أنشطة الصيانة المجدولة وغير المجدولة في مجال الأجهزة.

17. ممارس مكافحة العدوى (INFECTION CONTROL PRACTITIONER)

الموقع: الأحساء

الأحساء الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

الطب والرعاية الصحية والتمريض المستوى المهني: متوسط الخبرة

متوسط الخبرة الوصف الوظيفي: تقديم المشورة بشأن مكافحة العدوى وتطبيق الممارسات المبنية على الأدلة.

18. فني رعاية المرضى (PATIENT CARE TECHNICIAN)

الموقع: الدمام

الدمام الدور الوظيفي: الطب والرعاية الصحية والتمريض

الطب والرعاية الصحية والتمريض المستوى المهني: مبتدئ الخبرة

مبتدئ الخبرة الوصف الوظيفي: مساعدة المرضى في إجراءات الدخول والخروج وتقديم الدعم اليومي لهم.

19. مساعد حرفي – تكييف (Tradesman Assistant – HVAC)

الموقع: الأحساء

الأحساء الدور الوظيفي: غير ذلك

غير ذلك المستوى المهني: مبتدئ الخبرة

مبتدئ الخبرة الوصف الوظيفي: المساعدة في أعمال الصيانة العامة مثل التكييف، الطلاء، والإصلاحات الكهربائية.

20. فني اتصالات II (COMMUNICATIONS TECHNICIAN II)

الموقع: الأحساء

الأحساء الدور الوظيفي: إدارية

إدارية المستوى المهني: مبتدئ الخبرة

مبتدئ الخبرة الوصف الوظيفي: صيانة أنظمة الاتصالات مثل الهواتف وأجهزة الفاكس.

ملاحظة: هذه قائمة مختصرة لبعض الوظائف المتاحة. لمزيد من التفاصيل حول الوظائف الأخرى، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني – الشؤون الصحية.

المزايا:

رواتب و مزايا تنافسية.

تأمين طبي شامل.

فرص تدريب و تطوير مهني.

بيئة عمل مُحفزة و مُشجعة على الإبداع.

المُتطلبات:

المؤهلات العلمية و الشهادات المهنية اللازمة.

الخبرة العملية في المجال.

إجادة اللغة العربية و اللغة الإنجليزية.

مهارات التواصل و التعامل مع الآخرين.

القدرة على العمل ضمن فريق و بشكل مُستقل.

الالتزام بـِـ أخلاقيات المهنة و معايير الجودة.

عملية التقديم:

للتقديم على الوظائف أو البرامج التدريبية في الشؤون الصحية بـِـ وزارة الحرس الوطني، يُرجى زيارة موقع الشؤون الصحية (بوابة التوظيف) و اختيار الوظيفة التي تُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل مميزة، لا تفوت التقديم على هذه الوظائف المتاحة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني، حيث يمثل هذا الإعلان فرصة مثالية للانضمام لفريق عمل رائد في تقديم الخدمات الصحية والإدارية.