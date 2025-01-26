نيوم تعلن عن 100 فرصة عمل بمزايا استثنائية وبعضها بدون خبرة

في خطوة لافتة نحو دعم التوظيف، أعلنت شركة نيوم عن توفر ما يقرب من 100 فرصة عمل في مجالات متنوعة، مع مزايا استثنائية تُغري الباحثين عن عمل. اللافت في الإعلان أن بعض هذه الوظائف لا تتطلب خبرة مسبقة، مما يفتح المجال للعديد من الكفاءات الطموحة.

كتب محمد سعد – تعلن نيوم عن فتح باب التقديم لأكثر من 90 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات والمستويات التعليمية، من حملة الثانوية إلى البكالوريوس من الجنسين.

المسميات الوظيفية:

تُقدم نيوم فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك: الاستدامة: مُستشار التوعية بـِـ الاستدامة.

مُساعد مدير – أداء الاستدامة (البيانات).

مُساعد مدير – إدارة الكربون.

مُساعد مدير – عمليات الضيافة المُستدامة.

مدير – إدارة النفايات و التدوير.

أخصائي أول – الامتثال البيئي و العمليات.

مدير أول – البيانات البيئية.

مدير أول – شبكات الكهرباء الصغيرة و تخزين البطاريات.

مدير أول – نمذجة الطاقة.

مدير أول – العمليات و الصيانة.

مدير – إدارة الحوادث.

مدير أول – شبكات و أصول تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات.

مدير مُشارك – توليد المرافق الرطبة.

مدير مُشارك – توليد المرافق الجافة.

قائد الامتثال البيئي. التخطيط المدني و التطوير: مدير – اقتصاديات المدن.

مدير – التخطيط المدني.

مدير تطوير أول.

قائد التطوير.

مدير التطوير.

مدير التطوير – MAGNA.

مدير أول – تطوير الأراضي.

مدير أول – موافقات استخدام الأراضي.

مدير أول (تطوير أبتاون).

مدير أول – التطوير (الجولف العام). المالية و المحاسبة: مدير مالي أول.

مُراقب مالي.

مدير النمذجة المالية.

مُحلل أول لـِـ لتخطيط المالي.

مدير التخطيط المالي الاستراتيجي.

مدير المالية الشركات. الموارد البشرية: مدير أول – المكافآت الإجمالية.

مدير إدارة الأداء.

مدير أول – اكتساب المواهب.

قائد الرواتب.

مدير – التفاعل.

مدير مُشارك – المزايا و الرفاهية. إدارة المشاريع: مدير أول لـِـ لمشاريع، البنية التحتية.

مدير مشروع – البوابة.

مدير مشروع – ULMs.

مدير مشروع – الاسترخاء.

مدير مشروع – منحدرات التزلج.

مدير مشروع. الهندسة: مدير – هندسة الحرائق.

مُهندس أول – تصريف مياه الأمطار و مخاطر الفيضانات.

مُهندس شبكات المياه – العمليات و الصيانة.

قائد – المخاطر التشغيلية.

مدير بناء أول – الترفيه.

مدير بناء أول – Vault.

مدير – التنسيق الفني للبناء – الكهرباء.

مدير مُشارك – الهندسة الميكانيكية.

مدير مُشارك – الهندسة الكهربائية.

مُهندس مشروع رئيسي – كهرباء.

مدير مشروع – محطات مُحولات HVDC.

مُهندس رئيسي HVDC.

مدير مشروع – تحلية المياه.

مدير – هندسة و تصميم النقل. تقنية المعلومات و البيانات: مُحلل بيانات.

قائد تحليلات البيانات.

مدير أول – البنية التحتية لـِـ لتكنولوجيا المعلومات – الشركات.

مدير أول – EBRM.

مدير – تطبيقات غير SAP.

مدير – عمليات تكنولوجيا المعلومات لـِـ لأصول.

مدير أول – أمن السحابة.

مدير SAP SF.

مُساعد مدير – تسليم السحابة.

مدير – تصميم البنية التحتية لـِـ لتكنولوجيا المعلومات لـِـ لأصول.

مدير أول – تسليم البنية التحتية للشركات.

مُصمم مركز البيانات. التسويق و الاتصالات: مدير المُحتوى.

مدير أول – التسويق السكني.

مدير التسويق و الفعاليات. أُخرى: مُساعد سلسلة التوريد – SMP.

مُنسق تصميم الجرافيك – SMP.

مدير العمليات – مولد الطاقة المؤقت – SMP.

مُحلل أعمال.

مدير اتصالات البيانات و مُحتوى الويب.

مدير العمليات و الصيانة.

قائد جذب الاستثمار و التصنيع الدولي.

مدير قانوني أول.

قائد الميزانية و إدارة المشاريع.

مدير حلول العملاء.

مدير الاستراتيجية.

مدير المشتريات غير المُباشرة.

قائد المشتريات.

مدير – المخاطر التشغيلية.

قائد علاقات مجلس الإدارة.

قائد العمليات.

مدير – تخطيط التكاليف.

مدير تأمين اكتواري.

مدير تجاري.

مدير الأمن السيبراني الصناعي و الامتثال أول.

مدير مُراقبة المالية.

قائد إدارة حسابات المُستثمرين.

مُهندس بيانات و ذكاء اصطناعي (Palantir) – SMP.

مُساعد مُراقبة الوثائق – SMP.

مُهندس رئيسي لـِـ تخطيط النظام.

مدير أول – المُراقبة و الامتثال.

رئيس الهندسة.

مُهندس اتصالات سلكية و لاسلكية.

مدير – التخطيط و الشؤون الفنية.

مدير – أمن الحدود.

نائب رئيس الميناء.

مُهندس رئيسي – معايير DSO.

قائد تخطيط الموارد.

مدير أول – الاستدامة و اللوائح البيئية.

مدير سلامة الأغذية و ضمان الجودة.

مدير أول لـِـ لاستراتيجية.

مدير تصميم – التنقل الجوي المُتقدم.

قائد الرواتب.

مُهندس – الجهد المتوسط.

مدير الاستراتيجية.

مدير أول – حماية العملاء و الامتثال.

مُساعد تنفيذي. البحرية: عامل إرساء.

ربان قارب.

والمزيد من الفرص الوظيفية

مزايا العمل في نيوم:

يوفر رواتب تنافسية.

يمنح سكن مجاني.

يقدم نقل مجاني.

الحصول على تذاكر وبدل سفر سنوي.

يوفر وجبات مجانية (فطور، غداء، عشاء).

تغطية تكاليف الإنتقال إلى مكان العمل.

تغطية تكاليف دراسة الأبناء (60 ألف سنوياً لكل طفل حتى 3 أطفال).

يمنح مكافأة سنوية 2030% (حسب الأداء)

خطة توفير (خطة حوافز طويلة الأجل).

الحصول على تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.

يسمح بإجازة سنوية 30 يوماً.

يسمح العمل عن بعد 24 يوماً في السنة.

نبذة عن شركة نيوم:

شركة نيوم هى شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست في يناير 2019م وتعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تتولى الشركة عمليات تطوير منطقة نيوم والإشراف عليها، ونيوم (NEOM) هو مشروع سعودي لمدينة في أقصى شمال غرب السعودية ، تتميز بكونها نموذجية عالمية رائدة في مختلف جوانب الحياة وتضم أراضي داخل الحدود المصرية والأردنية.

موعد وطريقة التقديم:

لا تفوت هذه الفرصة الاستثنائية وانضم إلى نيوم لبناء مستقبل مشرق! لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الفرص الوظيفية المعلن عنها يرجى مراجعة حساب شركة نيوم السعودية بوابة التوظيف. أو من خلال موقع لينكدإن: ( اضغط هنا ).

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