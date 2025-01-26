ارتفاع ملحوظ لسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء

شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 يناير، سواء في البنوك الرسمية أو السوق السوداء. يأتي هذا الارتفاع وسط زيادة الطلب على العملة السعودية من قبل المغتربين والمسافرين، ما يعكس تأثيرات العرض والطلب في السوق.

كتب محمد سعد – شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 يناير 2025 ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، مع تباين في الأسعار بين البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي في بعض البنوك:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.4 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

13.4 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري: 13.42 جنيه للشراء، 13.48 جنيه للبيع.

13.42 جنيه للشراء، 13.48 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع.

13.35 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): 13.37 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع.

13.37 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع. بنك مصر: 13.35 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

13.35 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

السوق السوداء:

بلغ سعر الريال السعودي في السوق السوداء 13.33 جنيه للشراء و 13.6 جنيه للبيع، وهو سعر مرتفع بشكل كبير عن البنوك المصرية.

يُنصح المقيمون في السعودية الراغبون في تحويل الأموال إلى مصر بمتابعة أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك لاختيار أفضل سعر صرف متاح.

مع استمرار تذبذب أسعار العملات، يُنصح المغتربون والمسافرون بمتابعة السوق واتخاذ قراراتهم المالية بحذر لتحقيق الاستفادة المثلى من تقلبات الأسعار.