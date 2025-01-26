نيوم تقترب من ضم النجم الفرنسي في صفقة ستغير ملامح الدوري السعودي

في صفقة مرتقبة قد تحدث ثورة في الدوري السعودي، تقترب نيوم من التعاقد مع النجم الفرنسي الشهير. هذه الخطوة ستعزز من مكانة الدوري على الساحة العالمية وتجذب المزيد من الأنظار إلى البطولة السعودية.

كتب محمد سعد – أفاد تقرير صحفي فرنسي بأن نادي نيوم السعودي قد قدم عرضًا بقيمة 12 مليون يورو لضم اللاعب سعيد بن رحمة من نادي ليون. يُعتبر بن رحمة لاعبًا موهوبًا يتمتع بمهارات فردية عالية وقدرة على صنع الفارق في المباريات.

وفي ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة، يسعى الدوري السعودي لجذب أفضل اللاعبين في العالم. انتقال بن رحمة إلى الدوري السعودي يمكن أن يعزز من مكانة الدوري ويساهم في تطويره.

ووفقًا للتقرير، سيقوم نادي ليون بتقييم العرض المقدم من نادي نيوم، مع مراعاة العديد من العوامل، بما في ذلك القيمة المالية للعرض وحاجة الفريق للاعب. ضم لاعب بحجم بن رحمة يمكن أن يعزز من مكانة النادي ويساهم في تحقيق أهدافه.

إذا تم الإعلان رسميًا عن هذه الصفقة، ستكون واحدة من أبرز الانتقالات التي ستضيف للدوري السعودي بُعدًا جديدًا، مع تطلعات كبيرة لمستقبل البطولة.