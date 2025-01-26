الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية تضرب هذه المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذيرًا عاجلًا بشأن توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تضرب عددًا من المناطق في المملكة خلال الساعات القادمة. وشددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر واتباع التعليمات لتجنب أي مخاطر محتملة.

كتب محمد سعد – حذر المركز الوطني للأرصاد، من تساقط أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة، والتي تأتي مصحوبة بعواصف رعدية مع حدوث انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وذلك نتيجة تكون الضباب الكثيف على قطاع السراة، وتتضمن التأثيرات أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها بالإضافة إلى مجموعة من المنتزاهات.

وطالبت الأرصاد بضرورة توخي الحذر والحيطة، والحرص على الالتزام بالتعلميات الواردة بشأن تلك الظواهر الجوية، لتجنب تأثيراتها السلبية.

مع استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة، تدعو الأرصاد الجميع للبقاء على اطلاع بالتحديثات الجوية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة الجميع.