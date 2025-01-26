عاصفة مطرية تضرب المملكة اليوم والأرصاد تُحذر من طقس خطير

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية تنبيهًا عاجلًا بشأن عاصفة مطرية قوية تجتاح عدة مناطق في المملكة اليوم. ومن المتوقع أن تصاحب العاصفة أمطار غزيرة ورياح شديدة، مما يستدعي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية لضمان السلامة.

كتب محمد سعد – توقع المركز الوطني للأرصاد تغييرات جوية مُفاجئة في مُختلف مناطق المملكة اليوم الأحد، حيثُ من المُتوقع هطول أمطار رعدية مُتوسطة إلى غزيرة مُصاحبة بـِـ رياح نشطة على مناطق مُتفرقة و جريان السيول و تساقط البرد في بعض المناطق.

تفاصيل النشرة الجوية:

أمطار رعدية و رياح نشطة و سيول: مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، و الشرقية: هطول أمطار رعدية مُتوسطة إلى غزيرة مُصاحبة بـِـ رياح نشطة و جريان السيول و زخات من البرد.

أمطار خفيفة إلى مُتوسطة: مناطق المدينة المنورة و الجوف: هطول أمطار خفيفة إلى مُتوسطة.

ضباب: مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، المدينة المنورة، و الجوف: لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



حالة البحر:

البحر الأحمر: حركة الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط، و جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي و الأوسط، و من نصف المتر إلى متر و نصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي و الأوسط، و خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي: حركة الرياح: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة. ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر و نصف. حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.



نصائح وإرشادات:

يُنصح بتجنب المناطق المنخفضة والمجاري المائية تحسبًا لجريان السيول.

كما يُرجى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة أو ضبابًا. ويُنصح ربابنة السفن باتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب ارتفاع الأمواج وتشكل السحب الرعدية.

تدعو الأرصاد الجميع للبقاء على اطلاع بتحديثات الطقس واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع العاصفة، مع تجنب السفر أو التعرض للظروف الجوية الخطرة إلا للضرورة.