سيول تجتاح هذه المدينة بالسعودية | حالة الطقس ليوم الأحد 26 يناير 2025

تشهد إحدى المدن السعودية سيولًا جارية اليوم الأحد 26 يناير 2025، نتيجة للأمطار الغزيرة التي تضرب المنطقة. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الحالة الماطرة في عدة مناطق بالمملكة، مصحوبة برياح نشطة وعواصف رعدية.

كتب محمد سعد – تشهد ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد بتاريخ 26 يناير 2025 أجواء سيئة، وتستمر فرص هطول أمطار خفيف إلى غزيرة في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية.

حيث تصل الأمطار إلى سيول جارية مع انخفاض كبير في درجات الحرارة في كل من (مكة المكرمة – عسير – الباحة – جازان)، مع انتشار زخات شديدة من البرد.

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض في درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة العربية السعودية، وهي جاءت على النحو التالي:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة المكرمة 29 19 75 سحب رعدية ممطرة المدينة المنورة 25 14 45 غائم جزئي الرياض 20 12 80 أمطار رعدية / رياح نشطة جدة 29 20 75 غائم جزئي / رياح نشطة الدمام 21 11 95 أمطار/ضباب أبها 15 6 95 أمطار متوسطة إلى غزيرة تبوك 20 6 75 غائم جزئي إلى غائم بريدة 15 8 90 أمطار متوسطة إلى غزيرة حائل 15 4 90 أمطار متوسطة إلى غزيرة الباحة 14 7 95 أمطار متوسطة إلى غزيرة عرعر 14 4 75 أمطار رعدية / رياح نشطة طريف 15 3 85 أمطار رعدية / رياح نشطة الطائف 18 10 95 أمطار متوسطة إلى غزيرة القنفذة 29 22 90 أمطار متوسطة إلى غزيرة ينبع 28 14 75 غائم جزئي / رياح نشطة السودة 11 3 95 أمطار متوسطة إلى غزيرة روضة التنهات 18 8 95 أمطار متوسطة إلى غزيرة

تدعو الأرصاد الجميع إلى توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمع المياه والسيول، مع متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس خلال الساعات القادمة.