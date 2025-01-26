استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم 26 يناير 2025.. وعيار 24 يتجاوز 10 آلاف ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 26 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث واصل عيار 24 تخطي حاجز الـ 10 آلاف ريال للكيلوغرام. ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة حثيثة من قبل المستثمرين والمهتمين بأسواق المعادن الثمينة.

كتب محمد سعد – يأتي مستهل تعاملات صباح اليوم الأحد بتاريخ 26 يناير 2025 بحالة من الاستقرار في أسعار الذهب بجميع الأعيرة في السوق السعودي، وهذا بالتزامن مع ثبات الأسعار في الأسواق العالمية.

بالتالي يحقق سعر الأوقية على آخر ارتفاع متجاوزًا حاجز الـ 10 آلاف ريالًا سعوديًا، ويوضح البنك الفيدرالي الأمريكي تفاصيل المتغيرات التي طرأت على أسعار المعدن النفيس.

فقد سجل استقرار أسعار الذهب بكافة الجرامات والأعيرة والسبائك بأحجامها المختلفة، وتأتي على النحو الآتي:

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 334.14 89.10 سعر جرام الذهب عيار 22 306.30 81.68 سعر جرام الذهب عيار 21 292.37 77.97 سعر جرام الذهب عيار 18 250.61 66.83 سعر جرام الذهب عيار 14 194.92 51.98 سعر أونصة الذهب بيع 10,392.90 2,771.44 سعر أونصة الذهب شراء 10,396.65 2,772.44 سبيكة ذهب 1 جرام 367.55 98.01 سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 877.12 233.90 سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,737.53 463.34 جنيه الذهب 8ج عيار 21 2,806.78 748.47 جنيه الذهب 8ج عيار 22 2,940.43 784.12 جنيه الذهب 8ج عيار 24 3,207.75 855.40 سعر سبيكة الذهب 10 جرام 3,434.96 915.99 سعر سبيكة الذهب 20 جرام 6,823.15 1,819.51 سعر سبيكة الذهب أوقية 10,149.43 2,706.51

مع استمرار استقرار أسعار الذهب، يظل السوق السعودي وجهةً آمنةً للاستثمار في المعادن الثمينة، وسط توقعات بمراقبة أي تغييرات في الأسواق العالمية.