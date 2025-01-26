الفتح يقترب من حسم صفقة مدافع الرجاء المغربي في تطور مفاجئ

في تطور لافت، كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الفتح السعودي من التعاقد مع مدافع نادي الرجاء المغربي، في صفقة قد تكون إحدى أبرز الانتقالات الشتوية. ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز الفتح لخط دفاعه استعدادًا للمرحلة المقبلة من المنافسات.

كتب محمد سعد – يشهد سوق الانتقالات الحالي تحركات نشطة، حيث بات انتقال المدافع المغربي عبد الله خفيفي إلى صفوف نادي الفتح السعودي قريبا، وبحسب بعض المصادر الموثوقة فإن المفاوضات بين نادي الرجاء الرياضي ونادي الفتح السعودي قد دخلت مراحلها النهائية، حيث أبدى اللاعب رغبته القوية في خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، وتوصل لاتفاق مبدئي مع إدارة النادي السعودي.

ويعتبر عبدالله خفيفي صاحب الـ31 عامًا، أحد اللاعبين الأساسية في دفاع نادي الرجاء، وقد قدم مستويات مميزة مع الفريق خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون انتقاله إلى نادي الفتح إضافة قوية لخط دفاع الفريق السعودي.

إذا اكتملت الصفقة بنجاح، فستكون إضافة قوية لتشكيلة الفتح، حيث يسعى النادي للاستفادة من خبرات اللاعب المغربي لتحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم.