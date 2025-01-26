النصر يقترب من ضم دوران في الشتوية.. تطورات إيجابية تسعد الجماهير

كشفت مصادر مطلعة عن تطورات إيجابية في مفاوضات نادي النصر السعودي لضم اللاعب دوران خلال فترة الانتقالات الشتوية. ويبدو أن الصفقة باتت أقرب من أي وقت مضى، ما يثير حماسة الجماهير التي تنتظر الإعلان الرسمي بفارغ الصبر.

كتب محمد سعد – يشهد سوق الانتقالات الشتوية الحالي اهتمام كبير من أندية الدوري السعودي، وفي مقدمتها نادي النصر الذي يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين.

ومن أبرز الأسماء التي ارتبطت بالنصر في الفترة الأخيرة هو المهاجم الكولومبي الشاب جون دوران نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي، وقد أبدى دوران حماسه لفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، ويرى فيه خطوة مهمة في مسيرته الكروية.

وكيل أعمال اللاعب أكد أن دوران لا يمانع الانتقال إلى النصر، إلا أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد، وأن هناك اهتمام كبير من أندية أوروبية أخرى مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

كما أن نادي أستون فيلا قد حدد قيمة فسخ عقد دوران بمبلغ كبير، مما يجعل الصفقة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.

مع اقتراب إتمام الصفقة، يأمل عشاق النصر أن يكون دوران إضافة قوية لتعزيز صفوف الفريق والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الموسم الحالي