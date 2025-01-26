SAFE تعلن عن وظائف جديدة في الرياض بمزايا تنافسية.. انضم الآن!

أعلنت شركة SAFE (سيف) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف جديدة في مقرها بالرياض، مع تقديم مزايا تنافسية وفرص تطوير مهنية مميزة. وتستهدف الشركة استقطاب الكفاءات المبدعة للانضمام إلى فريقها والمساهمة في تحقيق رؤيتها الطموحة.

كتب محمد سعد – تعلن SAFE (سيف)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني، عن فتح باب التوظيف للعديد من الوظائف المتميزة في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية. نبحث عن كفاءات طموحة ومبدعة للانضمام إلى فريقنا في مجالات إدارة العروض والعقود. إذا كنت تمتلك الخبرة والشغف لتطوير مسيرتك المهنية، فإن SAFE (سيف) هي المكان المناسب لك!

تفاصيل الوظائف المتاحة:

مدير العروض (Manager, Bids) الموقع: منطقة الرياض، السعودية

المهام: إدارة عملية تقديم العروض من التنسيق حتى التقديم النهائي. العمل مع فرق متعددة الوظائف لتطوير عروض فائزة. إعداد الوثائق المتعلقة بالعروض وإدارتها.

المتطلبات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو مجال ذي صلة. خبرة لا تقل عن 7 سنوات في إدارة العروض. إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

مدير عقود العملاء (Manager, Customer Contracts) الموقع: منطقة الرياض، السعودية

المهام: مراجعة وإدارة عقود العملاء لضمان الامتثال للسياسات والمعايير القانونية. دعم الفرق التجارية خلال مراحل تقديم العروض وتنفيذ المشاريع. تطوير قوالب العقود والسياسات المعيارية.

المتطلبات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو القانون أو مجال ذي صلة. خبرة في إدارة عقود العملاء والمشاريع. مهارات تحليلية وقدرة على إدارة الأولويات.



المزايا:

بيئة عمل محفزة وفرص نمو مهني.

مزايا تنافسية وحوافز مجزية.

تدريب وتطوير مستمر لتعزيز المهارات.

فرص للعمل في مشاريع رائدة في مجال الأمن السيبراني.

المتطلبات العامة:

إجادة اللغة الإنجليزية والعربية (كتابة وتحدثًا).

القدرة على العمل ضمن فريق وفي بيئة ديناميكية.

الالتزام بمعايير الجودة والسياسات التنظيمية.

عملية التقديم:

آخر موعد للتقديم: 30 أكتوبر 2023 .

. طريقة التقديم: قم بزيارة الموقع الإلكتروني. اختر الوظيفة المناسبة لك.



إذا كنت تبحث عن فرصة عمل مميزة في بيئة احترافية، لا تفوت التقديم على وظائف SAFE في الرياض والاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها الشركة..