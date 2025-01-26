بالفيديو | “المرشود” يكشف أسماء لاعبين في الدوري السعودي لم يشاركوا ويتقاضون رواتب

في تصريح مثير، أوضح الإعلامي الرياضي “المرشود” في مقطع فيديو أسماء بعض اللاعبين في الدوري السعودي الذين لم يشاركوا في المباريات بشكل فعّال، ورغم ذلك يتقاضون رواتبهم بانتظام. التصريحات أثارت جدلًا كبيرًا حول إدارة عقود اللاعبين في الأندية السعودية.

كتب محمد سعد – يظهر الناقد الرياضي “علي المرشود” يصرح عن أسماء اللاعبين في دوري روشن السعودي للمحترفين يُدفع لهم رواتب دون أن يشاركوا في المباريات، وهم 3 لاعبين!

حيث ظهر “علي المرشود” عبر شاشة برنامج برا 18، قائلًا: “هناك 3 لاعبين ندفع لهم رواتب دون أن يشاركوا في المباريات، ايكامبي في الاتفاق وتاليسكا في النصر وكاراسكو في الشباب”.

بدأت مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي من أمس السبت بتاريخ 25 يناير 2025، على أن يتم استكمال هذه المنافسات اليوم الأحد وتختم الغد الإثنين.

تسلط تصريحات المرشود الضوء على قضية تحتاج إلى مراجعة من إدارات الأندية، لضمان كفاءة الإنفاق وتعزيز أداء اللاعبين بما يخدم تطور الدوري السعودي.