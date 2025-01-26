انتقادات تطال صفقة البرازيلي نيمار مع الهلال: «إضافة غير مؤثرة فنيًا»

أثار انضمام النجم البرازيلي نيمار إلى نادي الهلال السعودي موجة من الانتقادات، حيث وصف البعض الصفقة بأنها لم تحقق التأثير الفني المنتظر على الفريق. وتساءل محللون رياضيون عن جدوى التعاقد مع اللاعب في ظل غيابه عن تقديم الأداء المتوقع منه داخل الملعب.

كتب محمد سعد – إن مصير النجم البرازيلي “نيمار جونيور” مع نادي الهلال السعودي يشهد العديد من التطورات المتسارعة في الوقت الحالي، وهذا بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

يظهر الإعلامي الرياضي “ناصر الجديع” يؤكد على أن نادي الهلال السعودي لا يملك الصلاحية الكاملة من أجل اتخاذ قرارات بخصوص مستقبل البرازيلي “نيمار”، فهناك مشروع استقطاب يشرف على هذه النوعية من الصفقات.

تابع “الجديع” موضحًا أن “نيمار” لم يلتزم ببرنامجه العلاجي، مما يُثير الكثير من التساؤلات حول جدية اللاعب، ومدى التزامه بالزعيم، بينما انتقد الإعلامي الرياضي “أحمد الحربي” صفقة انتقال البرازيلي إلى الهلال ووصفها أنها لم تكن ناجحة.

حيث جاء “نيمار” إلى صفوف الهلال السعودي دون أن يكون هناك حاجة فنية له، والإصابة التي تعرض لها زادت من تعقيد الأمور.

فيما أكد الصحفي الرياضي “رودريجو لازاريني” على أن البرازيلي “نيمار” جونيور” يرغب في العودة إلى فريق سانتوس البرازيلي، وأوضح أن هذه هي رغبته الشخصية.

بين الآراء المؤيدة والمنتقدة، تبقى صفقة نيمار مع الهلال محط أنظار عشاق الكرة السعودية، في انتظار ما يمكن أن يقدمه اللاعب خلال المباريات القادمة لإثبات قيمته الفنية.