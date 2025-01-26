المعهد الوطني لأبحاث الصحة Saudi NIH يعلن عن وظائف بمزايا تنافسية في الرياض

أعلن المعهد الوطني لأبحاث الصحة “Saudi NIH” عن توفر فرص وظيفية مميزة في مقره بمدينة الرياض، مع تقديم مزايا تنافسية تشمل بيئة عمل محفزة وفرص تطوير مهني. ويهدف المعهد إلى استقطاب الكفاءات المتميزة للانضمام إلى فريقه المتخصص في مجال أبحاث الصحة.

كتب محمد سعد – يعلن المعهد الوطني لأبحاث الصحة (Saudi NIH)، أحد أبرز المؤسسات الرائدة في مجال الأبحاث الصحية في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب التوظيف للعديد من الوظائف المتميزة في مدينة الرياض. نبحث عن كفاءات طموحة ومبدعة للانضمام إلى فريقنا في مجالات إدارة المشاريع، الحوكمة، إدارة المخاطر، والامتثال. إذا كنت تمتلك الخبرة والشغف لتطوير مسيرتك المهنية، فإن Saudi NIH هي المكان المناسب لك!

تفاصيل الوظائف المتاحة:

مدير مكتب إدارة المشاريع (Project Management Office Manager)

الموقع: الرياض، السعودية

المهام: قيادة مكتب إدارة المشاريع (PMO) وضمان محاذاته مع الأهداف الاستراتيجية للمعهد. تطوير وتنفيذ إطار عمل قوي لإدارة المشاريع. إدارة محفظة المشاريع وضمان تحقيق أقصى قيمة للمعهد.

المتطلبات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو الهندسة. شهادة PMP أو PRINCE2 أو ما يعادلها. خبرة لا تقل عن 9 سنوات في إدارة المشاريع.



مدير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (Director of Corporate Governance, Risk & Compliance)

الموقع: الرياض، السعودية

المهام: قيادة إطار عمل الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) في المعهد. ضمان الامتثال للأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة. إدارة الفريق المسؤول عن الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.

المتطلبات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو القانون أو التمويل. شهادات مهنية في GRC مثل CRM أو CCEP. خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.



المزايا:

بيئة عمل محفزة وفرص نمو مهني.

مزايا تنافسية وحوافز مجزية.

تدريب وتطوير مستمر لتعزيز المهارات.

فرص للعمل في مشاريع رائدة في مجال الأبحاث الصحية.

المتطلبات العامة:

إجادة اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثًا).

القدرة على العمل ضمن فريق وفي بيئة ديناميكية.

الالتزام بمعايير الجودة والسياسات التنظيمية.

عملية التقديم:

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إذا كنت تبحث عن فرصة للانضمام إلى فريق عمل رائد في مجال أبحاث الصحة، تقدم الآن على وظائف المعهد الوطني لأبحاث الصحة واستفد من المزايا التنافسية التي يقدمها.