أزمة في الهلال: عقود الثنائي تضع الزعيم في ورطة مع إغلاق الانتقالات الشتوية

يواجه نادي الهلال السعودي أزمة كبيرة تتعلق بعقود اثنين من لاعبيه الأساسيين، وذلك مع اقتراب إغلاق فترة الانتقالات الشتوية. الأزمة أثارت قلق جماهير الزعيم، حيث يسعى النادي لحل هذه المشكلة سريعًا لضمان استقرار الفريق في المرحلة المقبلة.

كتب محمد سعد – فتحت أبواب سوق الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي لعام 2025 ببداية شهر يناير الجاري، على أن تُغلق أبوابها بنهاية الشهر، وتقوم أندية دوري روشن السعودي بالبحث عن صفقات تدعم بها صفوفها.

يظهر الناقد الرياضي “محمد الحنيان” في تصريحات متلفزة له عبر برنامج في 90 يؤكد على أن نادي الهلال السعودي قدم عروض من أجل تجديد عقود كل من (علي البليهي – محمد كنو).

وبين “الحنيان” أن “علي البليهي” لم يرد حتى الآن على إدارة الهلال السعودي حول عرض تجديد عقده، و”محمد كنو” قريب للغاية من توقيع تجديد عقده.

من المُقرر أن ينتهي عقد “البليهي وكنو” مع الهلال في يونيو القادم 2025، وتبحث الإدارة في تأمين لاعبيها بالتجديد بسبب العروض من المنافسين.

يُذكر أن “علي البليهي” يعيش فترة ليست جيدة على المستوى الفني مع الهلال السعودي والمنتخب في الوقت الحالي، وتعرض للكثير من الانتقادات أثناء المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 16.

يبقى مستقبل الهلال مرتبطًا بقدرة الإدارة على تجاوز هذه العقبة، مع تطلعات الجماهير لرؤية الفريق في كامل قوته لمواصلة المنافسة على البطولات.