شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، مع تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع. ويأتي ذلك بالتزامن مع متابعة متواصلة من المتعاملين بالسوق لحركة أسعار العملات.

كتب محمد سعد – يختلف سعر الدينار الكويتي يوما عن يوم فنظرا لتقلباته اليومية يبحث المواطنين في جميع أنحاء العالم عن سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26 يناير 2025 فاختلف سعره مقارنة بسعر صرفه امس، حيث يعتبر الدينار من العملات أقوي العملات الموجودة في البنوك والأسواق، وفي هذه الأيام شهد سعر الدينار ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26 يناير 2025 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

162.96 جنيه للشراء.

163.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

162.96 جنيه للشراء.

164.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

163.19 جنيه للشراء.

164.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

160.7 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.6 جنيه للشراء.

163.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

168.2 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية

سعر صرف 1 دينار كويتي يعادل 168.5 جنيه مصري.

سعر صرف 5 دينار كويتي يعادل 842.4 جنيه مصري.

سعر صرف 10 دينار كويتي يعادل 1,684.7 جنيه مصري.

سعر صرف 25 دينار كويتي يعادل 4,211.8 جنيه مصري

سعر صرف 50 دينار كويتي يعادل 8,423.5 جنيه مصري

سعر صرف 100 دينار كويتي يعادل 16,847.0 جنيه مصري

سعر صرف 500 دينار كويتي يعادل 84,235.0 جنيه مصري

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 26 يناير 2025

سعر دولار أمريكى 50.2361 جنيه للشراء و 50.3361 جنيه للبيع.

سعر يورو 52.2456 جنيه للشراء و 52.3546 جنيه للبيع.

سعر جنيه إسترلينى 61.8105 جنيه للشراء و 61.9537 جنيه للبيع.

سعر فرنك سويسرى 55.3139 جنيه للشراء و 55.4485 جنيه للبيع.

سعر 100 ين يابانى 32.1059 جنيه للشراء و 32.1719 جنيه للبيع.

سعر ريال سعودى 13.3909 جنيه للشراء و 13.4190 جنيه للبيع.

سعر درهم اماراتى 13.6760 جنيه للشراء و 13.7051 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى 6.8920 جنيه للشراء و 6.9069 جنيه للبيع.

لمعرفة أحدث أسعار الدينار الكويتي والعملات الأخرى، يُنصح بمتابعة التحديثات اليومية في البنوك المختلفة لضمان الحصول على أفضل سعر صرف.