خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 باستخدام الرقم القومي

يتيح بنك الخرطوم خدمة فتح الحساب أونلاين بطريقة سهلة وميسرة عبر موقعه الرسمي bankofkhartoum.com، باستخدام الرقم القومي فقط. هذه الخدمة تُقدم لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت للعملاء، حيث يمكنك إنشاء حسابك بكل سهولة وأنت في منزلك.

كتب محمد سعد – بنك الخرطوم يعد من اهم البنوك في السودان التي تشهدها المؤسسات المالية في عصر التحول الرقمي فبدأت التكنولوجيا تكون المحرك الأساسي في عصرنا هذا فبدا البنك في خدمات متطورة تدعى “أي بوك لعملاء البنك” تمكن العملاء من فتح حسابات مصرفية عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلي الفروع و يعتبر خطوة مميزة وسهلة للوصول إلى الخدمات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت بطريقة بسيطة وآمنة فهي تطلع العميل بكل المعاملات عبر الرسائل القصيرة الفورية و إمكانية تحويل الأموال بين الحسابات الشخصية والتحويل إلي حسابات أخرى في بنك الخرطوم، وفي ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان تسعى الحكومة السودانية لتقديم العديد من الخدمات المميزة للمواطنين.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

نقوم بفتح الموقع الرسمي لبنك الخرطوم من هنا. نقوم بالضغط على إنشاء حساب. نقوم بتحديد نوع الحساب “حساب جارى أو حساب توفير”. إدخال جميع البيانات كالاسم والسن والرقم القومي وغيره. إرسال البيانات ثم سيرسل البنك رسالة تأكيدية لإتمام عملية فتح الحساب.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم؟

أن يكون الشخص الذي يريد فتح الحساب حاملا للجنسية السودانية.

امتلاك العميل بطاقة الرقم القومي سارية غير منتهية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

إيداع مبلغ قدره عشرة آلاف جنيه سوداني لتفعيل الحساب.

خطوات تحميل تطبيق بنك الخرطوم اون لاين

فتح متجر جوجل بلاي من هنا.

عند ظهور البحث نضغط على اسم التطبيق وهو بنك الخرطوم اون لاين.

عند ظهور التطبيق نضغط على تثبيت.

ثم فتح التطبيق عند التنزيل وملئ البيانات.

مع هذه الخدمة المميزة من بنك الخرطوم، أصبح فتح حساب بنكي أكثر سهولة وراحة. ابدأ اليوم عبر الموقع الرسمي وتمتع بمزايا الحساب البنكي دون الحاجة لزيارة الفرع.